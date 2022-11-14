Son dakika... İsrail basını duyurdu: İstiklal bombacısının yanındaki iki kadın...
Son dakika haberi... İsrail basını, İstiklal Caddesi’nde altı kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırıyla ilgili flaş bir haber yayımladı. Yedioth Ahronot gazetesine göre kamera kayıtlarında bombacı Ahlam Albashir'in yanında görülen iki kadın İsrail vatandaşı.
İsrail'de günlük yayın yapan Yedioth Ahronot gazetesi, İstiklal Caddesi bombacısı Ahlam Albashir'in yanında görülen iki kadınla ilgili dikkat çeken bir habere imza attı.
Gazete turist olarak İstanbul'da bulunduklarını duyurduğu kadınların isimlerini de yazdı: Or Atedgi ve Natali Swissa.
Haberde, Atedgi’nin eşi ve Swissa’nın kardeşi olan Liran Atedgi'nin demecine yer verildi. Liran Atedgi, iki kadının saldırıya Türkiye tatillerinin son gününde yakalandıklarını söyledi.
Liran Atedgi, "Eşim ve kız kardeşim farkında bile olmadan şüpheli teröristin yanında yürümüşler. Yakınlardaki bir mağazada fazladan vakit geçirdikleri için 50 metre uzaklıktaki patlamadan kurtulmuşlar" dedi.
İRAN İSRAİL'İ İŞARET ETTİ
İran medyası IRNA, görüntüde yer alan iki kadının İsrailli olduğunu aktararak saldırıda İsrail şüphesine ilişkin iddialar aktarmıştı.
IRNA, iki İsrailli kadının fotoğrafını paylaşarak, “İki İsrailli kadın saldırıdaki zanlı ile birlikte yürürken görülüyor” yorumunu yapmıştı.
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