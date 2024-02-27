İsrail basını, Husileri hedef aldı: İnternet kablolarını kopardı
Yemen’de İran destekli Husilerin, Avrupa ve Asya arasında internet bağlantısını sağlayan su altı kablolara zarar verdiği öne sürüldü.
İsrail’in Globes gazetesinin haberinde, “Kızıldeniz’de, Suudi Arabistan’daki Cidde ve Doğu Afrika’daki Cibuti arasındaki dört su altı iletişim kablosu hasar gördü” ifadesi yer aldı.
Sputnik'in aktardığına göre, söz konusu kabloların AAE-1, Seacom, EIG ve TGN şirketlerine ait olduğu belirtildi.
Hasarın, Avrupa ve Asya arasındaki internet bağlantısında 'büyük aksamalara' yol açtığı ifade edildi.
Globes, onarım çalışmalarının en az sekiz hafta alabileceğini kaydetti.
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