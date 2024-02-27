İsrail basını, Husileri hedef aldı: İnternet kablolarını kopardı

Yemen’de İran destekli Husilerin, Avrupa ve Asya arasında internet bağlantısını sağlayan su altı kablolara zarar verdiği öne sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.02.2024 - 10:26
İsrail basını, Husileri hedef aldı: İnternet kablolarını kopardı
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İsrail’in Globes gazetesinin haberinde, “Kızıldeniz’de, Suudi Arabistan’daki Cidde ve Doğu Afrika’daki Cibuti arasındaki dört su altı iletişim kablosu hasar gördü” ifadesi yer aldı.

Sputnik'in aktardığına göre, söz konusu kabloların AAE-1, Seacom, EIG ve TGN şirketlerine ait olduğu belirtildi. 

Hasarın, Avrupa ve Asya arasındaki internet bağlantısında 'büyük aksamalara' yol açtığı ifade edildi.

Globes, onarım çalışmalarının en az sekiz hafta alabileceğini kaydetti.


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