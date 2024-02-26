ABD gazetesinden İsrailli gazeteciye soruşturma

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, Gazze'yi "mezbahaya çevirme" ve "Filistinli tutukluları infaz etme" içerikli paylaşımlar yapan İsrailli muhabiri hakkında soruşturma başlattı.

AA
Yayınlanma: 26.02.2024 - 17:27
ABD gazetesinden İsrailli gazeteciye soruşturma
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New York Times'dan Gazze'yle ilgili ırkçı paylaşımları nedeniyle İsrailli gazeteci hakkında soruşturma başlattı. 

İsrail'in "Ynet" haber sitesinde yer alan habere göre, New York Times, kendisi için makaleler yazan İsrailli gazeteci Anat Schwart hakkında soruşturma açtı.

Schwart'ın sosyal medya ağlarında beğendiği paylaşımlarından birinde şu ifadeler yer alıyor:

"İsrailli rehinelerin tümü derhal gönderilmezse Gazze Şeridi'ni bir mezbahaya dönüştürün. Onların (rehinelerin) saçının bir teline dahi zarar gelirse İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerinin tümünü infaz edin. Zafere giden yolda her kuralı ihlal edin"

SOSYAL MEDYA HESAPLARINI GEÇİCİ OLARAK KAPATTI

New York Times'dan yapılan açıklamada, "İsrail'den bizimle çalışan bir gazetecinin sosyal medyadaki bir dizi paylaşımı beğendiğini ve bunların da kabul edilemez ihlaller olduğunu biliyoruz. Konuyu gözden geçiriyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bunun üzerine Schwart'ın paylaşımlarından bir çoğunu sildiği ve sosyal medya hesaplarını geçici olarak kapattığı aktarıldı.

Filistinli gazeteci ve aktivistlerin de New York Times gazetesini arayarak Schwart'ın işine son verilmesini istediği ifade edildi.

Sosyal medya aktivistleri de 7 Ekim'den beri X sosyal medya platformu üzerinden sık sık "Filistinlilerin öldürülmesine" yönelik içerikler paylaşan ve beğenen Schwart'a tepki gösteriyor.

Schwart'ın New York Times gazetesinde yayımlanan makalelerinden birinde, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırıları sırasında "cinsel tacizler" olduğu yönündeki iddiaları sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.


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