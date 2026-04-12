İsrail basını: Ordu, İran’la savaşı yeniden başlatmaya hazırlanıyor... 'Hedef bankası' genişletiliyor

Yedioth Ahronoth gazetesine konuşan askeri kaynaklar, İsrail ordusunun daha önce İran’ın derinliklerine yönelik operasyonlar öncesinde uygulanan modele benzer şekilde organize bir savaş hazırlığı sürecine girdiğini aktardı.

Bu kapsamda planlama ve icra süreçlerinin hızlandırıldığı, tüm birliklerde hazırlık seviyesinin yükseltildiği, müdahale sürelerinin kısaltıldığı ve operasyonel açıkların kapatıldığı ifade edildi.

'HEDEF BANKASI' GENİŞLETİLİYOR

İsrail istihbaratının da eş zamanlı olarak İran içindeki 'hedef bankasını hızla güncellediği' belirtildi. Özellikle füze sistemleri, fırlatma rampaları ve bu kapasiteyi destekleyen altyapıların öncelikli hedefler arasında yer aldığı kaydedildi.

Gazeteye göre bu yoğun güncelleme süreci, siyasi karar alınması halinde ordunun uzun hazırlık sürelerine ihtiyaç duymadan hızlı ve nokta atışı operasyonlar gerçekleştirebilmesini amaçlıyor.

İsrail Hava Kuvvetleri’nin, operasyon birimleriyle birlikte uzun menzil, yüksek hassasiyet ve süreklilik unsurlarını birleştiren kapsamlı saldırı planları üzerinde çalıştığı belirtildi. Bu planların, İran topraklarının derinliklerinde karmaşık ve çok katmanlı operasyonların yürütülmesine imkân tanıyacağı ifade edildi.

'İLK DARBE' SENARYOLARI MASADA

Hazırlıkların, olası bir çatışmanın başlangıç senaryolarını da kapsadığı; ilk darbenin nasıl gerçekleştirileceği ve planlama aşamasından icraya hızlı geçiş için gerekli adımların çalışıldığı aktarıldı.

Son olarak, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın başını çektiği heyetler arasında Pakistan’da yapılan barış görüşmeleri sonuçsuz kalmıştı.

Bu görüşmeler, Şubat ayı sonunda ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı savaşın ardından ilan edilen iki haftalık ateşkes süreciyle eşzamanlı yürütülmüştü.