İsrail basını yazdı: Kabine, saldırı planı konusunda anlaştı
İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve diğer bakanların yaptıkları güvenlik istişareleri toplantıları sonucunda, İran'a yapacakları saldırının kapsamı ve zamanı üzerinde anlaştığını bildirdi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Netanyahu ve Gallant İran'a saldırının, planı, kapsamı ve zamanlaması konusunda anlaştı. İkilinin diğer bakanlarla güvenlik istişareleri sonucunda bu kararı aldığı belirtildi.
Saldırı planının kabineye sunulup onaylanması gerektiği kaydedildi.
Öte yandan yerel basında çıkan habere göre, Gallant, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleriyle yaptığı görüşmede İran'a verilecek karşılığa ilişkin açıklama yaptı.
Tahran yönetiminin füze saldırısına "yakında karşılık vereceklerini" söyleyen Gallant, "(İran'a verilecek yanıt) Kesin ve ölümcül olacak" ifadesini kullandı.
İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.
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