İsrail duyurdu: Bir Hizbullah komutanı daha öldürüldü

Yayınlanma: 15.10.2024 - 15:16

Güncelleme: 15.10.2024 - 15:16

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah'ın hava biriminde hem istihbarat toplama hem de saldırı amacıyla İsrail'e insansız hava aracı fırlatmaktan sorumlu olduğu iddia edilen üst düzey bir komutanı öldürdüğünü iddia etti.

Litani Nehri'nin kuzeyindeki bölgeden sorumlu olduğu iddia edilen Khader Al-Abed Bahja'nın, İsrail tarafından birkaç gün önce Nabatieh'de gerçekleştirilen hava saldırısında öldürüldüğü öne sürüldü.

Bu haber, Hizbullah'a ait bir İHA'nın, İsrail'in Golani askeri üssünü vurarak dört askerin ölümüne ve onlarca askerin yaralanmasına yol açmasından iki gün sonra geldi.

IDF, Bahja'nın biriminin, üsse yönelik saldırıyla bağlantılı olup olmadığı hakkında bir açıklama yapmadı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, Hayfa kentinin güneyindeki Golani askeri üssüne Hizbullah'ın düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 4 askerin öldüğünü, 7'si ağır 58 askerin de yaralandığını duyurmuştu.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada ise Gazze'deki Filistin halkının direnişiyle dayanışmak, Lübnan ile halkını savunmak ve Beyrut'taki Basta ile Nuveyri mahallelerine düzenlenen saldırılara karşılık vermek için Hayfa kentinin güneyindeki Binyamina bölgesinde, "İsrail ordusuna bağlı Golani Tugayı'nın eğitim üssüne İHA filosuyla saldırı düzenlendiği" ifade edilmişti.