İsrail basını yazdı: Lübnan'ı işgal planı hazırlandı

Yayınlanma: 23.12.2023 - 10:25

Güncelleme: 23.12.2023 - 10:25

İsrailli yetkililer, ordunun savaş ilan etme olasılığını dışlamayarak Lübnan topraklarını işgal etme planları hazırladığını belirttiler. Bununla birlikte Tel Aviv’deki siyasi kaynaklar, Fransa ve ABD’nin bir ateşkes anlaşmasına varmak için Lübnan hükümetiyle temaslarını sürdürdüğünü belirtti.

Şarku'l Avsat'ın aktardığına göre, siyasi kaynaklara göre İsrail aşırı sağı hâlâ Hizbullah'la cepheyi genişletmek için yedek güç toplamayı talep ediyor. Ancak Amerikan yönetimi bu niyetleri dizginliyor ve Lübnan'la yeni bir savaş cephesi açılmasının engellenmesinde ısrar ediyor çünkü böyle bir cephenin küresel bir savaşı tehdit eden bölgesel bir savaşı ateşleyeceğine inanılıyor. Bu kapsamda Başkan Joe Biden'ın gönderdiği arabulucu Amos Hockstein'ın ateşkese varmak için aralıksız çaba gösterdiği ifade edildi.

İsrail basını, Hizbullah’ın Rıdvan birliğine bağlı güçlerin bir bölümünü Lübnan-İsrail sınırının 5 ila 8 kilometre uzağına geri çektiğini aktardı.

Yedioth Ahronoth gazetesi, “Rıdvan tarafında kuzeye doğru bir hareketlilik var ancak bu yetersiz. Zira Hizbullah’ı sınırdan çekmeye yönelik askeri ve siyasi çabaların başarı şansı artıyor” ifadelerini kullandı.

İsrail medyasında yer alan haberlerde, Hizbullah’ın İsrail’le bir ‘sinir harbi’ yürüttüğüne, Hizbullah’ın, güçlerinin kuzeye çekilmesiyle birlikte İsrail’in 30 kilometre derinliğine kadar uzanan füze saldırılarını gerçekleştirmeye başladığına ve bu durumun İsrail’in kuzeyindeki bölge sakinleri için gerilimin geri dönmesi anlamına geldiğine dikkat çekildi.

Haberlere göre İsrail ordusu, Hizbullah’ın bu manipülasyonunu reddediyor ve Lübnan’ın derinliklerini bombalayarak buna sert bir şekilde karşılık vermekte ısrar ediyor. İsrail bombardımanı altyapıyı hedef aldı ve hem sınırdaki hem de Güney Lübnan’ın daha derin bölgelerindeki çok sayıda Hizbullah mevzisini yok etti. İsrail, devam eden bombalamaların savaşa yol açacağı ve Gazze’de yaşananların Lübnan’da yaşanacakların bir örneği olduğu tehdidinde bulundu.