İsrail basını yazdı: Tel Aviv-Ankara hattında Suriye diplomasisi

Yayınlanma: 13.01.2025 - 11:20

Güncelleme: 13.01.2025 - 11:20

Habere göre, Türk yetkililer, İsrail'in, el-Şara'ya yönelik şüpheciliği nedeniyle “Suriye'de yanlış ata oynadığını” ve “ülkede istikrarı korumaya çalışan” yeni rejimle işbirliği yapmak için nadir bir fırsatı kaçırma riski taşıdığı uyarısında bulundu.

Yetkililer, “Suriye'deki kaos İran yılanına yarar; İranlıların iç savaşın yeniden alevlenmesinde çıkarı var. Suriye'de barış Ayetullahlar için kötüdür” ifadelerini kullandı.

“İSRAİL VE TÜRKİYE'NİN SURİYE'DE ORTAK ÇIKARLARI VAR”

İsrail'in, el-Şara'yı görmezden hata yaptığını savunan yetkililer, “İsrail, silahlara el konulması ve İran ile Hizbullah'a karşı yaptığı açıklamalar gibi olumlu girişim ve eylemlerini görmezden geliyor. İsrail ve Türkiye'nin Suriye'de ortak çıkarları var ve her ikisi de bu çıkarları geliştirmek için işbirliği yapmalı” diye konuştu.

Yetkililer, çeşitli haberlerin aksine, iki ülke arasında bir askeri koordinasyon mekanizması önerisiyle Türkiye'ye yaklaşan tarafın İsrail olduğunu belirtti.

İSRAİL'DEN TÜRKİYE'YE TEKLİF

Habere göre, İsrail, Suriye'nin her iki tarafın çıkarlarını yansıtan üç coğrafi bölgeye bölünmesini önerdi:

Birincisi, Türkiye'nin kuzey bölgesinde çıkarları olacak ve buradaki operasyonlar için İsrail'in ön onayı gerekecekti.

İkincisi de İsrail güneyde hareket serbestisine sahip olurken, her iki tarafın da orta bölgede faaliyet göstermeden önce birbirlerini bilgilendirmeleri gerekecek.

Yetkililere göre, Türkiye diyaloğu kabul etti, ancak coğrafi bölünme önerisini reddetti.

Yetkililer, İsrail ve Türkiye arasındaki koordinasyon mekanizmasının İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sırasında etkili bir şekilde işlediğini vurgulayarak, Türkiye'nin Türk tahliye konvoylarının koordinatlarını paylaştığı ve İsrail'in bu konvoyların bulunduğu bölgeleri vurmaktan kaçındığı örneklere atıfta bulundular.

Yetkililer, “Lübnan'da koordinasyon nasıl iyi çalıştıysa Suriye'de de aynı şekilde etkili çalışmaması için hiçbir neden yok” açıklamasında bulundu.

“İSRAİL BİR KEZ DAHA YANLIŞ ATA OYNUYOR”

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar'ın, İsrail'in Suriye'deki terör örgütü YPG/SDG ile işbirliğini destekleyen açıklamalarına kızgınlığını dile getiren yetkililer, “İsrail bir kez daha yanlış ata oynuyor ve Irak-Suriye sınırını kontrol eden Kürtlerin, İran'ın para karşılığında Suriye'ye ve Hizbullah'a silah kaçırmasını sağlayanlar olduğunu anlamıyor” dedi.

Yetkililere göre, “İran yılanı” Suriye'nin istikrarsızlığından faydalanıyor, çünkü Tahran'ın çatışmanın uzamasında çıkarı var.

Yetkililer, “İsrail ve Türkiye mümkün olan en kısa sürede istikrara kavuşmak konusunda ortak bir çıkara sahip olmalıdır” ifadelerini kullandı.