AB'den Suriye açıklaması: Yaptırımlar hafifletilecek mi?

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesinin gündemlerinde olduğunu duyurdu.

AB'den Suriye açıklaması: Yaptırımlar hafifletilecek mi?
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 12.01.2025 - 17:05

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da katıldığı Suriye toplantısına ilişkin X hesabından paylaşımda bulundu.

"Suriye'de hem umut hem de zorluklar var" ifadesini kullanan Kallas, Riyad'daki toplantıda Körfez, Ortadoğu ve Avrupa ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla Beşar Esad rejiminin devrildiği Suriye'de devam eden geçiş süreci hakkında görüş alışverişinde bulunacağını bildirdi.

Suriye'ye yönelik yaptırımların da toplantının gündeminde yer alacağını kaydeden Kallas, "Yaptırımların nasıl hafifletilebileceğine bakacağız ancak bunun ardından Suriye'yi tüm çeşitliliğiyle yansıtan bir siyasi geçiş sürecinde somut ilerleme kaydedilmelidir" ifadesini kullandı.

Kallas, "AB, bize ihtiyaç duyulan ve en faydalı olabileceğimiz bu geçiş sürecine yardımcı olmak üzere buradadır" mesajını paylaştı.


Etiketler: #AB #suriye

İlgili Haberler

İngiltere'den Suriye'ye destek çağrısı

İngiltere'den Suriye'ye destek çağrısı
'Anastasia Emelianova' cinayetinde yeni gelişme: Sanığın ülkesi Suriye'ye kaçtığı iddiası!

'Anastasia Emelianova' cinayetinde yeni gelişme: Sanığın ülkesi Suriye'ye kaçtığı iddiası!
Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camisi’nde Cuma izdihamı! Ölüler ve yaralılar var...

Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camisi’nde Cuma izdihamı! Ölüler ve yaralılar var...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler