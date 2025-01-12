AB'den Suriye açıklaması: Yaptırımlar hafifletilecek mi?

Yayınlanma: 12.01.2025 - 17:05

Güncelleme: 12.01.2025 - 17:05

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da katıldığı Suriye toplantısına ilişkin X hesabından paylaşımda bulundu.

"Suriye'de hem umut hem de zorluklar var" ifadesini kullanan Kallas, Riyad'daki toplantıda Körfez, Ortadoğu ve Avrupa ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla Beşar Esad rejiminin devrildiği Suriye'de devam eden geçiş süreci hakkında görüş alışverişinde bulunacağını bildirdi.

Suriye'ye yönelik yaptırımların da toplantının gündeminde yer alacağını kaydeden Kallas, "Yaptırımların nasıl hafifletilebileceğine bakacağız ancak bunun ardından Suriye'yi tüm çeşitliliğiyle yansıtan bir siyasi geçiş sürecinde somut ilerleme kaydedilmelidir" ifadesini kullandı.

Kallas, "AB, bize ihtiyaç duyulan ve en faydalı olabileceğimiz bu geçiş sürecine yardımcı olmak üzere buradadır" mesajını paylaştı.