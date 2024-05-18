İsrail basınına göre, Hizbullah'ın kamikaze dronlarına karşı koymak çok zor

İsrail hava savunma sisteminin, Hizbullah'ın Lübnan topraklarından fırlattığı kamikaze dronlara karşı koymasının çok zor olduğu iddia edildi.

AA
Yayınlanma: 18.05.2024 - 20:23
İsrail basınına göre, Hizbullah'ın kamikaze dronlarına karşı koymak çok zor
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İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, Gazze'deki savaşın üstünden 7 ayı aşkın bir süre geçmesine rağmen Hizbullah'ın, İsrail ordusuna karşı yeni kapasitelerini ortaya koyduğu belirtildi.

Hizbullah'ın, roket ve tanksavar füzelere ek olarak, kamikaze dronları da sıkça kullandığı ve İsrail hava sahasını delerek maddi hasar ve can kaybına neden olduğu kaydedildi.

Hizbullah'ın elinde birkaç bin insansız hava aracı (İHA) ve dron olduğunun tahmin edildiği aktarılan haberde, "Hizbullah, çok küçük boyutlardaki dronlarını İsrail toprakları içinde sadece birkaç kilometrelik kısa mesafelere ve alçak irtifada fırlatıyor, hava savunma kuvvetlerinin bunları gözlemlemesi ve düşürmesi çok zorlaşıyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in hava sahasını delen dronların pek çok defa gözlemlenemediğinin tespit edildiği aktarılırken, gelişmiş havadan havaya füzelerle donatılmış savaş uçaklarının bile düşük irtifa, düşük hız ve boyutu küçük dronları etkisiz hale getirmesinin zor olduğu belirtildi.

Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarında kullandığı başlıca İHA'nın, İran'ın, "Ebabil" isimli dronlarının bir benzeri olan "El-Mirsad" dronu olduğu, İran'ın 13 Nisan'da İsrail'e düzenlediği saldırının aksine, Hizbullah'ın kamikaze dronlarla saldırı düzenlemesi durumunda, miktar, alçak irtifa ve kısa menzil nedeniyle bunlara karşı konulmasının daha zor olduğu ifade edildi.


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