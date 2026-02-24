İsrail basınından çarpıcı iddia: Trump, ikna edildi mi?

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronoth’un aktardığına göre, son günlerde Trump ile temas kuran kaynaklar, ABD Başkanı’nın İran’a karşı askeri bir operasyon talimatı vermeye meyilli olduğunu iddia etti.

İsrail’in Kanal 12 televizyonuna konuşan kaynaklar ise Tel Aviv yönetiminin olası ek cephelerin açılması ihtimaline karşı hazırlıklarını tamamladığını bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin 'karmaşık günlerden geçtiğini' belirterek hükümetinin her türlü senaryoya hazır olduğunu söyledi.

"ANLAŞMAZ OLMAZSA..."

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, Washington ile Tahran arasında İran’ın nükleer programı konusunda bir anlaşmaya varılamaması halinde bunun İran için 'çok kötü bir seçim' olacağını savundu.

Trump ayrıca, ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine’in İran’a karşı geniş çaplı bir askeri operasyonun riskleri konusunda uyarıda bulunduğuna dair haberleri yalanladı. ABD’nin herhangi bir çatışma durumunda İran’ı 'kolaylıkla yenebileceğini' öne sürdü.

TAHRAN'DAN SERT UYARI

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ise ülkesine yönelik herhangi bir askeri tırmanmanın sonuçlarının tek bir ülkeyle sınırlı kalmayacağı uyarısında bulundu. Garibabadi, "Tahran’ın her türlü komplonun karşısında kararlılıkla duracağını ve kendini savunacağını" vurguladı.

Öte yandan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da ABD ile İran arasında kontrolsüz bir savaş riskine dikkat çekti.

GÖZLER CENEVRE'DE

Artan gerilim sürerken, İsviçre’nin Cenevre kenti perşembe günü ABD ile İran arasında üçüncü tur nükleer müzakerelere ev sahipliği yapacak. Taraflar arasındaki bu tur, mevcut tansiyon nedeniyle 'en tehlikeli' görüşme olarak nitelendiriliyor.

Basında yer alan haberlere göre İran, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi’ye iletilmek üzere yeni bir öneri hazırlıyor. Ancak müzakereleri yakından takip eden diplomatik kaynaklar, İsrael Hayom gazetesine yaptıkları açıklamada, Tahran’ın teklifinin önceki önerilerden köklü biçimde farklı olmayabileceğini ve bir sonraki turda somut bir ilerleme sağlanmasının zor göründüğünü belirtti.