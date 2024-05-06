İsrail basınından Netanyahu iddiası: Hamas'a fon sağlamasını istedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 2018'de Katar'dan Hamas'a fon sağlamasını istediği bildirildi.

AA
Yayınlanma: 06.05.2024 - 13:41
İsrail basınından Netanyahu iddiası: Hamas'a fon sağlamasını istedi
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Yediot Ahronot gazetesinde yer alan haberde, Netanyahu'nun Doha yönetimine 2018 yılında "gizli bir mektup" gönderdiği belirtildi.

Sadece birkaç kişi tarafından görüldüğü söylenen mektupta Netanyahu'nun Katar'dan Gazze'ye aylık 30 milyon dolar fon sağlamasını istediği ifade edildi.

Mektupta Netanyahu'nun Hamas'a sağlanacak fonun "bölgesel istikrarı koruyacağı ve insani krizi önleyeceğini söylediği" kaydedildi.

Haberde, Katarlı yetkililerin daha fazla güvence talep etmesinin ardından ABD hükümetinin Netanyahu'nun önerisini kabul ettiği ve Doha'ya ilave bir mektup göndererek "Katar'a, Hamas'a fon sağlamanın teröre fon sağlama olarak değerlendirilmeyeceği garantisini verdiği" aktarıldı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden habere ilişkin henüz bir cevap gelmediği belirtildi.


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