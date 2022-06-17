İsrail basınından 'Türkiye, İran'ı uyardı' iddiası

17 Haziran 2022 Cuma, 15:02

İsrail merkezli Channel 12'de yer alan bir haberde; Türkiye'nin, Tahran yönetimini, ülkedeki İsrailli turistleri hedef almamaları yönünde sert bir dille uyardığı öne sürüldü.

Kaynağı gizli tutulan haberde Türkiye'nin İran'a, "Topraklarında diğer uluslara yönelik terör eylemleri gerçekleştirmemesi ve İsraillilere saldırmaması yönünde açık ve sert mesajlar verdiği" iddia edildi.

İRAN, İSRAİL'İ SORUMLU TUTUYOR

Öte yandan İsrail makamları, pazartesi günü vatandaşlarını, İstanbul'u derhal terk etmeye ve Türkiye'nin diğer bölgelerine yönelik zorunlu olmayan seyahatlerini de yeniden gözden geçirmeye çağırdı.

İsrail tarafından yapılan açıklamada, Tahran yönetiminin, İran Devrim Muhafızları'na mensup iki subayın art arda öldürülmesinden İsrail'i sorumlu tuttuğu; bu nedenle, İranlı ajanların İstanbul'da İsraillileri kaçırmaya veya öldürmeye hazır oldukları öne sürüldü.