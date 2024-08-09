İsrail basınından 'Zorlu Holding' iddiası: 'Hissedarı olduğu şirket ile anlaşma...'

Yayınlanma: 09.08.2024 - 13:40

Güncelleme: 09.08.2024 - 13:40

İsrail merkezli The Jerusalem Post gazetesinde yayınlanan bir makalede, İsrail Savunma Bakanlığı'nın, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) üslerine elektrik sağlayan Dorad Energy ile olan sözleşmesini uzattığı belirtildi.

Makalede, Dorad Energy'nin yüzde 25 hissesinin Ahmet Nazif Zorlu'nun başkanlığını yaptığı Zorlu Holding'e ait olduğu iddia edildi.

Ahmet Nazif Zorlu'dan "Erdoğan'a yakın iş insanı" olarak bahsedilen makalede, "Türkiye'nin, Gazze'deki saldırılara karşı İsrail'e ihracatı kısıtlama kararı almasına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik tepkilerine rağmen, İsrail hükümetinin, Savunma Bakanlığı'ndan Zorlu Holding'e önemli miktarda fon akışına izin vermeye devam ettiği" öne sürüldü.

"2004 YILINDAN BU YANA HİSSEDAR"

Zorlu Holding'in, "2004 yılından bu yana IDF ve Savunma Bakanlığı'na elektrik sağlayan Dorad Enerji'nin ortağı" olduğu iddia edilen makalede, şunlar kaydedildi:

"İsrail'in en büyük enerji santrallerinden biri olan ve Aşkelon'un güneyinde yer alan Dorad, doğal gaz ve dizel ile çalışmaktadır. Devlet, şimdiki adı Staa olan Kinet aracılığıyla santralin %37,5 hissesine sahip. Maliye Bakanı Bezalel Smotrich Türkiye'den yapılan ithalata %100 gümrük vergisi getirilmesini savunurken, Zorlu Holding, İsrail'in enerji altyapısındaki rolünden kâr elde etmeye devam ediyor."

"Temmuz ayında Zorlu Holding'in temsilcilerinin de dahil olduğu Dorad Energy yönetim kurulunun, IDF üslerine elektrik tedariki anlaşmasının yenilenmesini oybirliğiyle onayladığı" ileri sürülen makalede, "Bir Türk şirketinin kritik bir İsrail altyapı tesisinde, özellikle de IDF'yi doğrudan destekleyen bir tesiste hisse sahibi olmasının uygunluğu konusunda sorular ortaya çıktı" ifadeleri yer aldı.

İSRAİL SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

İsrail Savunma Bakanlığı, "Dorad Energy ile yapılan anlaşmanın yenilenmediğini, sadece Savunma Bakanlığı'nın elektrik maliyetlerini düşürmeyi amaçlayan indirimi yansıtacak şekilde ayarlama yapıldığını" açıkladı.



Bakanlık, "Dorad, en büyük hissedarı İsrail Devleti olan bir İsrail şirketidir. Faaliyetleri İsrail yasa ve yönetmeliklerine göre yürütülmektedir" açıklamasında bulundu.

Mayıs ayında Zorlu Holding'in bir iştiraki olan Zorlu Enerji'nin, Ramat Negev Energy ve Ashdod Energy enerji santrallerindeki hisselerini 127 milyon şekel karşılığında Adeltec Group'a sattığı hatırlatılan makalede, "Satış konusunda resmi gerekçe olarak yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanılması gösterilse de Zorlu, İsrail güvenlik güçlerine elektrik sağlamaya devam eden Dorad'daki hisselerini elinde tutmayı tercih etti" denildi.