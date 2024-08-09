İsrail'den 3 ülkenin ateşkes çağrısına yanıt: O tarihte ateşkes için müzakere ekibi gönderilecek

Yayınlanma: 09.08.2024 - 10:17

Güncelleme: 09.08.2024 - 10:17

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani Gazze’de ateşkes müzakerelerine yeniden başlanması ve rehinelerin serbest bırakılmalarına ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı. Açıklamada yeniden başlayacak müzakerelerin Mısır’ın başkenti Kahire veya Katar’ın başkenti Doha’da başlatılması gerektiğine vurgu yapılarak, “Hem uzun süredir acı çeken Gazze halkını hem de uzun süredir acı çeken rehineleri ve ailelerini derhal rahatlatmanın zamanı gelmiştir. Ateşkesin ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasının sonuçlandırmanın zamanı gelmiştir.

Üçümüz ve ekiplerimiz aylardır yorulmak bilmeden çalışarak bir çerçeve anlaşma oluşturduk ve şu anda masada sadece uygulamaya ilişkin ayrıntılar kaldı. Bu anlaşma Başkan Biden tarafından 31 Mayıs 2024 tarihinde ana hatlarıyla açıklanan ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı kararıyla onaylanan ilkelere dayanmaktadır.

Kaybedecek daha fazla zaman ya da daha fazla gecikme için herhangi bir tarafın bahanesi yoktur. Rehineleri serbest bırakma, ateşkesi başlatma ve bu anlaşmayı uygulama zamanı gelmiştir. Arabulucular olarak, gerekirse, kalan uygulama sorunlarını tüm tarafların beklentilerini karşılayacak şekilde çözen nihai bir köprü önerisi sunmaya hazırız.

Kalan tüm açıkların kapatılması ve anlaşmanın daha fazla gecikmeden uygulanmaya başlanması için her iki tarafa da 15 Ağustos Perşembe günü Doha veya Kahire'de acil görüşmelere yeniden başlamaları çağrısında bulunduk” denildi.

İSRAİL 15 AĞUSTOS’TA ATEŞKES İÇİN MÜZAKERE EKİBİ GÖNDERECEK

İsrail hükümeti ortak açıklama sonrasında, 15 Ağustos’ta belirlenecek yere bir müzakere ekibi göndereceğini duyurdu. Açıklamada, “ABD ve arabulucuların önerisi doğrultusunda İsrail, çerçeve anlaşmanın uygulanmasına ilişkin ayrıntıları tamamlamak üzere müzakere ekibini 15 Ağustos'ta belirlenecek bir yere gönderecek” ifadeleri kullanıldı.