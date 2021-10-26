İsrail, Batılı ülkelerin de katıldığı tatbikat düzenliyor

26 Ekim 2021 Salı, 04:00

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Hava Kuvvetleri Komutanı Nasser Muhammed El Alawi de tatbikatı izlemek üzere dün İsrail’e gitti. 2013 yılından bu yana iki yılda bir düzenlenen hava güçleri tatbikatının Negev Çölü’nde yapılacağı kaydedildi. Hafta boyunca sürecek tatbikatın bugüne kadar ki en geniş kapsamlı olduğu haberleri de dikkat çekti.

İsrailli yetkililer, tatbikatta İran’a odaklanılmadığını savunsa da Tel Aviv’in Tahran’a yönelik baskı politikası sürüyor. Fransa, ABD, Almanya ve İngiltere’nin de yer aldığı tatbikata yaklaşık 70 savaş jeti ve 1500 personelin katıldığı aktarıldı.

ABD arabuluculuğuyla BAE ile İsrail arasında ilişkilerin normalleşmesi anlaşmasına varılmasının ardından iki ülke işbirliğini artırma hamlesinde. İsrail Hava Güçleri Komutanı Amir Lazar, BAE’nin yanı sıra Bahreyn ve Fas ile yapılan ilişkilerin normalleşmesi anlaşmasına işaret ederek bunun taraflara çeşitli fırsatlar sunduğunu söyledi. İleride BAE’nin hava güçlerinin tatbikata katılmasından memnunluk duyacakları mesajı verdi. Lazar, son dönemde İran’ın insansız hava araçları gücü kurmaya odaklandığını belirtti. İsrail medyasında yer alan haberde, BAE ve Bahreyn’le İran yapımı İHA’lara karşı ortak savunma konusunda ortak çalışma yapılabileceği savunuldu.