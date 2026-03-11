İsrail Beyrut’u vurdu: Hizbullah hedef alındı

İsrail ordusu, İran’a yönelik saldırılar sürerken Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), saldırıların Hizbullah’a ait altyapı noktalarını hedef aldığını açıkladı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesinde Hizbullah’a ait altyapı tesislerinin hedef alındığı belirtildi.
Saldırıların kısa süre önce başladığı ifade edilirken, operasyonun ayrıntılarına ilişkin bilgilerin daha sonra paylaşılacağı bildirildi.