İsrail, BM barış gücünün yakınına bomba attı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyinde görev yapan BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) personelinin bulunduğu noktalara yakın mesafelere üç bomba attığını duyurdu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, bombaların UNIFIL personelinin görev yerlerine 500, 30 ve 20 metre mesafeye düştüğünü belirtti. Dujarric, saldırılarda yaralanan olmadığını ancak söz konusu bölgelerin daha önce İsrail’e bildirildiğini vurguladı.

“AÇIK BİR SAYGISIZLIK”

UNIFIL’den yapılan yazılı açıklamada da, saldırının barış gücü askerlerinin görevlerini engelleme girişimi olduğu belirtilerek, “Bu eylemler UNIFIL ve Lübnan ordusu mensuplarının güvenliğine ve Güney Lübnan’daki istikrar çabalarına yönelik açık bir saygısızlıktır” denildi. Barış gücünün, yıkılan evlerin enkazını kaldıran sivillerin güvenliğini sağladığı sırada bombaların atıldığı ifade edildi. Açıklamada İsrail’e, barış gücü askerlerinin görevlerini engellemeden yerine getirmelerine izin verme çağrısı yapıldı.

1701 SAYILI KARAR HİÇE SAYILIYOR

BM, saldırının 2006’da kabul edilen ve İsrail-Hizbullah çatışmalarını sonlandıran 1701 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararını ihlal ettiğini açıkladı. Karar çerçevesinde UNIFIL’in asker sayısı 15 bin ile sınırlandırılmış, bölgede kalıcı ateşkes ve tampon bölge oluşturulması öngörülmüştü.

ATEŞKES 4 BİN 500’DEN FAZLA KEZ İHLAL EDİLDİ

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları Ekim 2023’te başlamış, Eylül 2024’te tam ölçekli savaşa dönüşmüştü. Çatışmalarda 4 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 17 bin kişi yaralandı. 27 Kasım 2024’te imzalanan ateşkese rağmen İsrail, resmi verilere göre anlaşmayı 4 bin 500’den fazla kez ihlal etti. Bu saldırılarda en az 282 kişi öldü, 600’den fazla kişi yaralandı. Ayrıca İsrail, ateşkesin “geri çekilme” maddesine rağmen sınır hattında 5 noktadaki işgalini sürdürmeye devam ediyor.