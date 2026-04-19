İsrail bu ifadeyi ilk kez kullanıyor... Lübnan'daki sarı hat ne anlama geliyor?

İsrail ordusu, dün yaptığı açıklamada Güney Lübnan’da 'sarı hat' adı verilen yeni bir ayrım hattı oluşturduğunu duyurdu. Bu hat, Gazze’de Hamas kontrolündeki bölgelerle İsrail güçleri arasındaki çizgiye benzetildi.

Ancak Lübnanlı askeri kaynaklar, bu hattın sahada fiilen var olmadığını belirterek, bunun İsrail’in tek taraflı bir dayatması olduğunu savundu.

NE ANLAMA GELİYOR?

Elde edilen bilgilere göre 'sarı hat', İsrail güçlerinin 2 Mart’tan bu yana ilerlediği ve kontrol altına aldığı yaklaşık 55 Lübnan köyü ve kasabasını kapsıyor.

İsrail medyasına göre bu hat:

Lübnan toprakları içinde

İsrail ile sınırı belirleyen Mavi Hat boyunca

4 ila 10 kilometre derinliğinde bir şerit oluşturuyor

Hat, Nakura’dan başlayarak Hiyam’a kadar uzanıyor;

Aita eş-Şaab, Bint Cubeyl ve Adise gibi yerleşimleri de kapsıyor

SERBEST ATEŞ BÖLGESİ Mİ?

Sarı hat ile Mavi Hat arasında kalan bölgenin, İsrail tarafından 'serbest ateş alanı' olarak değerlendirildiği belirtiliyor.

Bu durum:

Bölgenin sivillerden arındırılması

Askeri operasyonlara açık hale getirilmesi

Olası saldırılar için ileri savunma hattı oluşturulması

anlamına geliyor.

İsrailli bir askeri kaynak, bölgede 'temizleme ve tarama operasyonları' yürütüldüğünü ve tehdit tespit edildiğinde doğrudan ateş açıldığını ifade etti.

GAZZE MODELİ LÜBNAN'A TAŞINIYOR

'Sarı hat' kavramı daha önce Gazze’de uygulanmıştı. İsrail, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes sonrası Gazze’nin yarısından fazlasını kapsayan benzer bir hat oluşturmuştu.

Ancak iki durum arasında önemli bir fark bulunuyor:

Gazze’deki hat ateşkes anlaşması kapsamında oluştu

Lübnan’daki 'sarı hat' ise tek taraflı bir İsrail kararı olarak öne çıkıyor

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANIYOR

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Tel Aviv’in Güney Lübnan’da ele geçirilen bölgelerde kalmaya devam edeceğini açıkladı.

Öte yandan Lübnan kaynakları, ateşkesin ilk gününde İsrail’in bombardıman ve patlamalarla anlaşmayı ihlal ettiğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ise geçtiğimiz günlerde, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yaptığı görüşmeler sonrası 10 günlük ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

'Sarı hat' tartışması, İsrail’in Lübnan’da kalıcı bir güvenlik kuşağı oluşturma niyetine işaret ederken, bu adımın bölgedeki gerilimi daha da tırmandırabileceği değerlendiriliyor.