İsrail çadır kenti vurdu, 29 kişi hayatını kaybetti

Yayınlanma: 10.07.2024 - 16:22

Güncelleme: 10.07.2024 - 16:22

İsrail güçleri çarşamba günü, Han Yunus bölgesindeki bir çadır kente hava saldırısı düzenledi. Filistinli yetkililere göre 29 kişinin öldüğü saldırıdan saatler sonra İsrail güçleri, taarruz hattını güneye doğru ilerletti.

Gazze şehrine bu kez sadece belirli bölgelerin değil, tüm şehrin tahliyesi için "güvenli rotaları" işaretleyen haritalar ve Filistinli halkın tahliyesini talep eden broşürler atıldı.

İsrail'in havadan attığı broşürler, Filistinli sivillerin Gazze’nin güney merkezine doğru ilerlemesini talep ediyor.

ATEŞKES TEHLİKEDE

Hamas, salı gününden beri 60 kişinin ölümüne neden olan saldırıların ateşkes görüşmelerini tehlikeye attığının altını çizdi.

Filistinli sağlık yetkilileri, hava saldırısının Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusunda yer alan Abassan kasabasındaki bir okulun dışında, evleri yıkılmış ailelerin çadırlarını vurduğunu, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 29 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

İsrail ordusu, saldırı sonucu gerçekleşen sivil zaiyattan dolayı inceleme başlattığını duyurdu. Ordu, zaiyatın 7 Ekim baskınına katılan bir Hamas militanının "hassas mühimmatla" vurulması sonucu meydana geldiğini söyledi.

UNRWA BİNASINDA TANKLAR

Çarşamba günü İsrail güçleri, Gazze şehrinin iki bölgesinde saldırılarını derinleştirdi. Bölge sakinlerine göre, İsrail askerleri bazı bölgelerde ev ev arama yaptı ve tanklar birkaç evi bombaladı.

Bölge sakinleri, İsrail güçlerinin sahile giden ana yolda devriye gezdiğini, keskin nişancıların hala yıkılmamış olan bazı yüksek binaların çatılarına çıktığını ve İsrail tanklarının BM Filistinli mültecilere yardım kuruluşu UNRWA'nın genel merkezinde konuşlandığını söyledi.

İsrail ordusu, yaptığı açıklamada Gazze'de Hamas ve müttefiki İslami Cihad militanlarına karşı operasyonların devam ettiğini ve militanların UNRWA tesislerinin içinden hareket ederek burayı saldırılar için bir üs olarak kullandıklarını söyledi.

Sivillerin bölgeden tahliyesini kolaylaştırmak için resmi bir koridor açıldıktan sonra IDF birlikleri, seçilen binaya baskın düzenledi, teröristleri yakın çatışmada etkisiz hale getirdi ve bölgede büyük miktarda mühimmat ele geçirdi.

KIZILAY ULAŞAMIYOR

Filistin Kızılayı, Gazze şehrinde evlerinde mahsur kalan bölge sakinlerinden yardım çağrıları aldığını, ancak bombardımanın yoğunluğu nedeniyle ekiplerinin mahsur kalan sivillere ulaşamadığını söyledi.

Filistin Kızılayı sözcüsü, "Gazze şehrinden gelen bilgiler, bölge sakinlerinin trajik koşullar altında yaşadığını gösteriyor. İsrail güçleri, yerleşim bölgelerini vurmaya, insanları evlerinden ve sığınaklarından etmeye devam ediyor" dedi.

Hamas tarafından yönetilen bölgedeki sağlık yetkilileri, savaşın başlamasından bu yana Gazze'de 38 binden fazla Filistinlinin öldürüldüğünü söyledi.