Erdoğan ABD yolcusu: 'Gazze'deki katliamları gündeme taşıyacağız'

Yayınlanma: 09.07.2024 - 10:24

Güncelleme: 09.07.2024 - 10:24

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Liderler Zirvesi için ABD'ye gidiyor.

Zirve öncesinde havalimanında sorularını yanıtlayan Erdoğan, zirvede yapacağı görüşmelerde dünyada artan terör tehlikesine dikkat çekeceğini belirtirken "Gazze'deki katliamları gündeme taşıyacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Zirve'de NATO'nun savunma yapılanmasını tahkim etmek amacıyla istişarelerde bulunacağız. NATO'nun kuruluşunun 75. yıl dönümü nedeniyle Zirvemiz ayrı bir anlam taşıyor.

"ARTAN TERÖR TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKECEĞİZ"

"Zirveden beklentimiz milli güvenlik hassasiyetleri gözeten ittifakı gözeten neticelerin elde edilmesi. Savunma sanayideki engellerin kaldırılması mühimdir. Görüşmelerde dünyada artan terör tehlikesine dikkat çekeceğiz. NATO'nun gayretlerinin artırılmasının gerektiğinin altını çizeceğiz. Ukrayna'da NATO'nun savaşın tarafı haline getirilmemesi için ilkeli duruşumuzu sürdürüyoruz. Silahların konuştuğu her gün bizim ne kadar isabetli bir yerde durduğumuzu göstermekte.

Türkiye NATO'nun misyonlarına ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ilk 5 ülkeden biri. İmkan ve kabiliyetler NATO'nun bel kemiği ülkelerin başında yer alıyoruz. Ortak değerlerimizin samimiyet testinden geçmekte olduğu Gazze'deki katliamları gündeme taşıyacağız. Uluslararası camianın İsrail'i durdurmakta yetersiz kaldığını vurgulayacağız. Bu meseleleri ikili görüşmelerde de ele alacağım.

Ukrayna'daki savaşta NATO savaşın tarafı haline gelmemeli ve adil barış sağlanmalı.

Ortak değerlerimizin samimiyet testinden geçmekte olduğu Gazze'de Filistin halkına yönelik katliamları gündeme taşıyacağız."

KKTC'NİN TANINMASI ÇAĞRISI

"KKTC, bizim nezdimizde Türk devletlerinin tam üyesi konumunda. Başta Azerbaycan olmak üzere onların yaklaşımı da bizimle aynı konuma geldi. Son Suşa zirvesinde de KKTC orada bulundu. Bizler KKTC'yi TDT'ye (Türk Devletleri Teşkilatı) tam üye olarak görmek istiyoruz."

NATO LİDERLER ZİRVESİ

"NATO'daki konumumuzu güçlendirerek devam ediyoruz. Rutte'nin genel sekreterliğinde üst düzey rolümüz var."

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI

"Bu konuda NATO'dan istediğimizi alabilmiş değiliz."