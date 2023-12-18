İsrail, Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırdı: 90 ölü

Yayınlanma: 18.12.2023 - 11:28

Güncelleme: 18.12.2023 - 11:28

İsrail Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 73 gündür devam ediyor. Bölgedeki tüm noktaları vuran İsrail askerlerinin saldırıları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı çoğu çocuk 19 bine yaklaştı.

Sivil yerleşim yerleri ve hastanelere yoğun saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, bir kez daha Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırdı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, el-Barş ve Alvan ailelerine ait binaya yapılan saldırıda en az 90 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 100'den fazla Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. Enkaz altında kalan çok sayıda Filistinli için kurtarma çalışmaları sürerken, can kaybının artabileceği aktarıldı.

NUSEYRAT MÜLTECİ KAMPI'NA SALDIRI: 25 ÖLÜ

İsrail, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir al-Balah kentinde bulunan Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir binaya saldırdı. Hava saldırısında bir ailenin 10 üyesinin de aralarında bulunduğu 25 Filistinli hayatını kaybetti.

El Avda Hastanesi Direktörü Muhanna'nın nerede olduğu bilinmiyor

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Tal-al Zaatar'da bulunan Al Awda Hastanesi'ne düzenlediği baskında hastanenin Direktörü Ahmed Muhanna ve sağlık ekibini gözaltına aldı.

Öte yandan, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ne yönelik düzenlediği saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, hastanede çalışan sağlık personelinin gözaltına alındığını, soyulduğunu ve serbest bırakılamadan önce “insanlık dışı koşullarda” 4 saat boyunca sorgulandığını açıkladı.