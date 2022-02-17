İsrail Cumhurbaşkanından 'Türkiye' konulu Yunanistan ziyareti

17 Şubat 2022 Perşembe, 13:13

İsrail merkezli medya kuruluşu Haaretz’in haberine göre, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog’un 9 Mart’ta Türkiye’ye yapacağı ziyaretten önce Yunanistan’a resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.

Haberde, Herzog’un Yunanistan ziyaretine ilişkin "İsrail’in Türkiye ile yumuşayan ilişkilerinin, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’la olan ilişkileri etkilemeyeceğini vurgulamak için düzenleneceği, ancak Herzog’un ofisinden konuya ilişkin yorum talebinin reddedildiği" yazıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sedat Önal’ın İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Ankara ziyareti öncesi İsrail’deki temaslarına ilişkin, “Gezinin çoğunu Filistinli üst düzey yetkililerle geçiren Türk heyetinin, Herzog'un ziyaretini planlamak üzere Cumhurbaşkanlığı Konutu Genel Müdürü Eyal Shviki ve İsrailli üst düzey yetkililer ile görüşmeleri bekleniyor” denildi.

"TÜRKİYE'NİN FİLİSTİN HAKLARINA BAĞLILIĞI"



İsrail tarafından yapılan açıklamada ise, “İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Alon Ushpiz'in, Herzog'un Ankara ziyareti planlarını görüşmek üzere Aralık ayında Türkiye'yi ziyaret etmesinin ardından bunun karşılıklı bir ziyaret olduğu” belirtildi.

Haberde yer alan Filistin basınına göre, “Türk heyeti, 'Türkiye'nin Filistin haklarına bağlılığını' vurguladı, ancak toplantının somut bir adım atmadan sona erdiği bildirildi” ifadeleri kullanıldı.

FİLİSTİNLİLERİ İKNA GİRİŞİMLERİ Mİ?

Cumhuriyet'e değerlendirmelerde bulunan emekli Tel Aviv Büyükelçisi Namık Tan, Türkiye’nin İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog’un ziyareti öncesinde Filistin’e heyet yollamasını ‘Filistinlileri yeni dış politika tutumuna yönelik ikna girişimleri' olarak yorumlamıştı.