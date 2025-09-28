İsrail’de ateşkes krizi: Netanyahu’ya 'savaşı bitirme yetkin yok' çıkışı

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya seslendi.

Gazze'de ateşkes anlaşmasına ve insani yardım girişine karşı çıktığı, bölgenin işgal ve ilhak edilmesini savunduğu bilinen aşırı sağcı bakan paylaşımında, "Sayın Başbakan, Hamas'a karşı kesin bir zafer kazanmadan savaşı sona erdirme yetkin yoktur" ifadesini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da Ben-Gvir'in çıkışının ardından X hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmelerde İsrail çıkarını savunacağını ve kendisine güvendiğini kaydetti.

Saar, "İsrail'in açık ulusal çıkarı savaşı sona erdirmek ve hedeflerine ulaşmaktır" iddiasında bulundu.

İsrail'de ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid ise ateşkes ve esir takası anlaşması için Netanyahu'ya destek verdiğini ve bunu ABD yönetimine bildirdiğini açıkladı.

Lapid, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün ABD yönetimine Netanyahu'nun esir takası anlaşması ve savaşın sona ermesi konusunda benim desteğimi aldığını bildirdim. Bunu, Knesset'te ve ülkede çoğunluk destekliyor. Bu nedenle Ben Gvir ve (İsrail Maliye Bakanı Bezalel) Smotrich'in boş tehditlerini önemsemeye gerek yok" ifadesine yer verdi.

İsrailli esir ailelerinin çatı platformundan yapılan açıklamada ise Netanyahu'nun ABD'den ateşkes ve esir takası anlaşması olmadan dönmesi durumunda "cehennemin kapılarının onun için açılacağı" kaydedildi.

Binlerce İsrailli, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması müzakerelerinin bu kez Netanyahu hükümeti tarafından baltalanmaması talebiyle gösteri düzenledi.

Matan Zangauker’in annesi Einav Zangauker, Netanyahu'ya seslenerek "Anlaşmayı bir kez daha sabote ederseniz, sonsuza kadar peşinizi bırakmayacağız. Ne siz ne de çevrenizdekiler bir saniye bile huzur bulamayacaksınız" tehdidinde bulundu.

Yerel basına göre, İsrail polisi, Dışişleri Bakanı Saar'ın Tel Aviv'deki evinin önünde iki protestocuyu gözaltına aldı.

ABD'nin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için 21 maddelik yeni bir öneri sunduğu aktarılmıştı.

İsrail basınına göre öneride, İsrail ve Hamas'ın kabul etmesi halinde Gazze'ye saldırıların hemen duracağı ve Gazze'deki sağ ve ölü tüm esirlerin 48 saat sonra serbest bırakılacağı belirtilmişti.

Önerinin İsrail'in Gazze'de işgal ettiği bölgelerden kademeli olarak çekilmesini ve saldırıların sona ermesinden sonra Gazze'nin geleceğine ilişkin maddeler içerdiği kaydedilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu'nun pazartesi günü Beyaz Saray'da gerçekleştirmesi beklenen görüşmede, anlaşmanın ele alınacağı ifade edilmişti.