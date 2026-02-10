İsrail’de devlet krizi derinleşiyor: Netanyahu’dan Şin Bet’e ‘isyan’ iması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim 2023’te Hamas’ın İsrail’e karşı düzenlediği “Aksa Tufanı” saldırısına ilişkin iç güvenlik servisi Şin Bet’in yürüttüğü soruşturmayı hedef alarak, kurumun eski başkanı Ronen Bar’ı ağır suçlamalarla itham etti.

Netanyahu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir gönderide Bar’ın soruşturmayı “çarpıttığını” ve saldırı gecesi fiilen “başbakan gibi davrandığını” öne sürdü.

Netanyahu’nun paylaştığı metin, eski Likud sözcüsü Erez Tadmor tarafından günler önce kaleme alındı. Tadmor’un ifadelerini neredeyse kelimesi kelimesine paylaşan Netanyahu, gönderide Ronen Bar’ın, Netanyahu’yu “meşru olmayan bir başbakan” olarak gördüğünü ve bu nedenle 7 Ekim gecesi kendisini fiilen ülkenin lideri gibi konumlandırdığını iddia etti.

Paylaşımda, Bar’ın aldığı kararların İsrail tarihindeki “en büyük felakete” yol açtığı, ardından ise Şin Bet soruşturmasının bu gerçeği örtbas etmek amacıyla değiştirildiği ileri sürüldü. Güvenlik bürokrasisinin üst kademelerinin “anti-demokratik bir anlayışla” hareket ettiği savunularak, bu yapıların kendilerini “ülkeyi başbakandan korumakla görevli” gördüğü iddia edildi.

Netanyahu’nun bu çıkışı, hükümetin yaklaşık sekiz ay önce Ronen Bar’ı görevden alma kararı almasının ardından yaşanan hukuki süreci yeniden gündeme getirdi. Bar, görevden alınmasına karşı Yüksek Mahkeme’ye başvurmuş, daha sonra ise 7 Ekim olaylarının engellenememesinden kişisel sorumluluk üstlenerek istifa etmişti. Ancak Bar, Netanyahu’nun kendisini siyasi ve kişisel nedenlerle görevden uzaklaştırmak istediğini savunmuştu.

İsrail’de bu yıl yapılması beklenen seçimler öncesinde Netanyahu’nun, 7 Ekim olaylarındaki siyasi sorumluluktan uzaklaşma çabalarını artırdığı görülüyor. Başbakan, saldırının sorumluluğunu güvenlik kurumlarına yönlendirirken, kendisine yönelik eleştirileri reddediyor.

55 SAYFALIK BELGE YENİ TARTIŞMA YARATTI

Netanyahu, geçtiğimiz günlerde saldırı öncesindeki yıllara ait kabine toplantılarından seçilmiş alıntıların yer aldığı 55 sayfalık bir belge yayımladı.

Belgede Netanyahu’nun Hamas’a karşı daha sert adımlar atılmasını savunduğu, ancak güvenlik bürokrasisi ve siyasi rakiplerinin buna karşı çıktığı iddia edildi. Söz konusu belge, Devlet Denetçisi’nin dondurulan soruşturmasına Netanyahu’nun verdiği yanıtları da içeriyor.

Belge ve son suçlamalar, hem iktidar hem muhalefet cephesinde sert tepkilere yol açtı. Eski Savunma Bakanı Yoav Gallant, Netanyahu’yu açıkça “yalan söylemekle” suçladı. Muhalefet liderlerinden Naftali Bennett, Netanyahu’yu “zayıf ve çaresiz bir figür” olarak tanımlarken, Benny Gantz ise yayımlanan belgenin “tarihin yeniden yazılması” anlamına geldiğini söyledi.

Netanyahu’nun uzun yıllar boyunca Katar’dan Hamas yönetimindeki Gazze’ye yüz milyonlarca dolarlık para akışını desteklediği de yeniden tartışma konusu oldu. Netanyahu, bu politikanın “Gazze’de istikrarı sağlamak ve insani bir krizi önlemek amacı taşıdığını” savunmuştu.