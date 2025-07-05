İsrail'de kabine ile ordu arasında 'Gazze' çatlağı

İsrail basınına yansıyan haberlere göre, kabine toplantısında Zamir'den İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyini tamamen işgal ederek, nüfusu güneye sürmesi istendi.

Başbakan Binyamin Netanyahu ve kabinenin Gazze'deki Filistinlilerin güneye sürgün edilmesine ilişkin talebine Genelkurmay Başkanı Zamir, "2 milyon insanı nasıl yöneteceğiz?" diye karşılık vermesi üzerine gerginlik yaşandı.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Zamir'i emirlere uymamakla ve Gazze'de bir çıkmaza yol açmakla suçladı.

Zamir ise "Her zaman Gazze Şeridi'nde bir çıkmaza girildiğini söylüyorsunuz. Gazze Şeridi'nde bir çıkmaz yok. Bize verdiğiniz görevi tam olarak yerine getiriyoruz" ifadelerini kullanarak, bakanları sözlerine dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Smortich'in "Gazze'nin kuzeyini kuşatın. Böylece Hamas'ı kısa sürede devirebiliriz" iddiasına karşı Zamir, "Gazze'de askeri bir hükümet mi istiyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Buna karşı Netanyahu, bağırarak askeri bir hükümet istemese de Hamas'ı yok etmek istediğini belirterek, Filistinlilerin güneye sürgün planının alternatifi olarak İsrail ordusunun, esirlere zarar verme korkusuyla saldırı düzenlemediği bölgeler de dahil olmak üzere Gazze Şeridi'nin tamamını ele geçirmek istediğini, bunun da tüm esirleri öldürmek anlamına geleceğini ileri sürdü.

Zamir'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı açlığı silah olarak kullandıklarını kabul ederek, "Aç ve öfkeli insanları kontrol etmek, kontrolün kaybedilmesine yol açabilir" dediği aktarıldı.

Habere göre, Netanyahu ise "Tahliye planını hazırla. Washington'dan döndüğümde görmek istiyorum" dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, 7 Temmuz'da Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme yapacak.

Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı.

Hamas da Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.