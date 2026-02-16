İsrail’de kadın askerlere linç girişimi

İsrail’in Bnei Brak kentinde iki kadın asker, yüzlerce ultra-Ortodoks (Haredi) protestocunun linç girişimine uğradı. Polis, askerleri kalabalığın arasından çıkararak bölgeden uzaklaştırdı.

Olayın ardından çıkan şiddet olaylarında 23 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, birkaç polis memurunun iki askeri korumaya çalıştığı, sokakta çöp konteynerlerinin devrildiği ve çöplerin etrafa saçıldığı görüldü.

Eğitim ve Gençlik Kolordusu’nda görevli olan ve birliğindeki askerin evine resmi ziyaret için kentte bulunan iki kadın asker, kalabalık bir grubun hedefi oldu. Askerlerin Askeri Polis mensubu olmadığı belirtildi.

İki asker, olay sırasında çöp konteynerlerinin arkasına saklanmak zorunda kaldı. Polis olay yerine yaya olarak ulaştı. Bu sırada bir polis aracı devrildi, bir polis motosikleti ise ateşe verildi.

Walla haber sitesine konuşan askerlerden biri, kente gönderilmemek için komutanlarına talepte bulunduğunu ancak görevi yerine getirmek zorunda kaldıklarını söyledi.

İki askerin, kentte tepki çekmemek için etek giydiği ve silahlarını yanlarına almadığı aktarıldı.

“KABUL EDİLEMEZ”

İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir, iki askerle görüşerek yaşananları “kabul edilemez bir gerçeklik” olarak nitelendirdi:

“İsrail Devleti’nde kadın ve erkek askerlerin serbestçe dolaşamaması kabul edilemez. Askerlerimize yönelik saldırıları kabul etmiyoruz ve sorumlular hakkında yasanın tam olarak uygulanmasını bekliyorum.”

Askerlerin bölgeden çıkarılmasının ardından kalabalık taş attı, çöp konteynerlerini ateşe verdi ve güvenlik güçlerine saldırdı. Olay yerine çevik kuvvet ve atlı polis ekipleri sevk edildi. Polis, kalabalığı dağıtmak için ses bombası kullandı.

Çıkan olaylarda üç polis hafif yaralandı. Yakılan motosiklette bulunan tefillin ve dua kitabının da yandığı bildirildi.

Olay yerinde görev yapan gazetecilerin de bazı kişiler tarafından itilip taciz edildiği aktarıldı.

Saldırı, Haredi siyasetçiler ve dini liderler dahil olmak üzere geniş kesimlerden tepki gördü.

Başbakan Binyamin Netanyahu saldırıyı “tamamen kabul edilemez” olarak tanımlarken, olayın “Haredi toplumunun tamamını temsil etmeyen aşırı bir azınlık” tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.