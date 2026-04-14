İsrail’de Mossad ataması krizi: Karar yargıya taşındı

İsrail’de aktivist Ori Elmakayes ile “Telem - Hükümette Dürüstlük Hareketi”, Mossad direktörlüğüne atanması planlanan Roman Gofman hakkında Yüksek Adalet Divanı’na başvurdu.

Başvuruda, Gofman’ın daha önce İsrail Savunma Kuvvetleri’nde görev yaptığı dönemde yaşanan bir olayın, göreve uygunluğunu tartışmalı hale getirdiği öne sürüldü.

Dava dosyasına göre, Gofman’ın komuta ettiği birim sırasında istihbarat askerlerinin, o dönemde 17 yaşında olan Ori Elmakayes’e gizli bilgileri ilettiği ve bu bilgilerin çevrim içi platformlarda paylaşılmasının istendiği iddia edildi.

Söz konusu olayın ardından Elmakayes’in gözaltına alındığı, iç güvenlik birimi tarafından sorgulandığı, iki ay boyunca tecritte tutulduğu ve casusluk suçlamasıyla yargılandığı belirtildi.

Elmakayes’in yaklaşık 18 ay tutuklu kaldıktan sonra hakkındaki suçlamaların düşürüldüğü aktarıldı.

Başvuruda, Gofman’ın olayla ilgili yürütülen soruşturmada doğruyu söylemediği, yargı sürecinde sessiz kaldığı ve yaşananlara ilişkin sorumluluk üstlenmediği ileri sürüldü.

Ayrıca, söz konusu olayın “suç işlememiş bir reşit olmayan kişinin istismar edilmesi” anlamına geldiği ve bu durumun Gofman’ın güvenilirliğini zedelediği savunuldu.

ATAMA KOMİTESİNDE GÖRÜŞ AYRILIĞI

Başvuruda, üst düzey atamaları değerlendiren komitede de görüş ayrılığı yaşandığına dikkat çekildi. Komitenin çoğunluğu Gofman’ın atanmasını onaylarken, eski Yüksek Mahkeme Başkanı Asher Grunis’in karşı oy kullandığı belirtildi.

Grunis’in, Gofman’ın söz konusu olaydaki rolünü “çok ciddi bir etik ihlal” olarak nitelendirdiği ve bu nedenle atamanın uygun olmadığını ifade ettiği aktarıldı.

Başvuruyu yapanlar, komitenin çoğunluk kararında ciddi eksiklikler bulunduğunu ve bazı üyelerin olayla ilgili gizli belgelere erişimi olmadan karar verdiğini savundu.

Bu gerekçelerle Yüksek Mahkeme’den, Gofman’ın Mossad direktörlüğüne atanmasının iptal edilmesi ve ilgili kararın geçersiz sayılması talep edildi.