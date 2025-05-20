İsrail'de muhalefetten Gazze isyanı: Bebek katliamı hobiye dönüştü

İsrail’de muhalefetteki Demokrat Parti lideri ve eski Genelkurmay Başkanı Yair Golan, İsail medyasına konuştu.

Golan, İsrail’in Gazze’de çocukları "hobi olarak" öldürdüğünü söyleyerek hükümeti ve Gazze’deki savaşı sert bir dille kınadı.

Golan, "İsrail, aklı başında bir ülke gibi davranmaya geri dönmezse Güney Afrika gibi dışlanmış bir devlet olma yolunda ilerleyecek. Aklı başında bir ülke sivillere karşı savaşmaz, hobi olarak bebek öldürmez, halkı yerinden etmeyi kendine görev edinmez. Bu hükümet, ahlakı olmayan ve kriz zamanında bir ülkeyi yönetme becerisi olmayan intikamcı tiplerle dolu. Bu, varlığımızı tehlikeye atıyor" ifadelerini kullandı.

Golan’ın açıklaması, başta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olmak üzere tüm siyasi kanatlardan tepki gördü.