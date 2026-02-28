İsrail'de olağanüstü hal ilan edildi... Ülkede tüm faaliyetler durduruldu!

İsrail ile İran arasındaki çatışmayı önlemek amacıyla son dönemde birden fazla müzakere turu gerçekleştirildi. Bunların sonuncusu yalnızca iki gün önce yapılmıştı.

ABD ile İran arasındaki dolaylı görüşmelerde arabulucu rolü üstlenen Umman Dışişleri Bakanı, son 12 saat içinde Washington’a giderek ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile görüşmüş ve olası bir çatışmayı önlemeye çalışmıştı. Fakat İsrail, tüm bu çabalara rağmen bu sabah İran'ı vurdu.

Şu aşamada ayrıntılar sınırlı olsa da, İran’a yönelik böyle bir operasyonun ABD’nin onayı olmadan gerçekleşmeyeceği değerlendirmesi yapılıyor.

Ancak gelinen noktada çatışmanın İsrail cephesinden başlayacağı netleşti. İsrailli güvenlik kaynakları, son 24 saat içinde İsrail ve ABD’nin müzakereler için artık bir yol kalmadığı değerlendirmesinde bulunduğunu aktardı.

ÜLKE GENELİNDE SİRENLER ÇALDI

İsrail ordusu, ülke genelinde sirenlerin çaldığını ve vatandaşların korunaklı alanlara yakın durmaları gerektiğini duyurdu. Telegram üzerinden yapılan açıklamada, bu uyarıların İsrail’e yönelik olası füze saldırılarına karşı kamuoyunu hazırlamak amacı taşıdığı belirtildi.

Ayrıca ayrı bir açıklamada, ülke genelinde 'tam faaliyet' durumundan 'zorunlu faaliyet' seviyesine geçileceği bildirildi. Buna göre okullar kapatıldı, toplu etkinlikler yasaklandı ve zorunlu sektörler dışında iş yerlerinin faaliyetleri durduruldu.

İsrail Ulaştırma Bakanlığı, İran’a yönelik saldırıların ardından cumartesi sabahı ülkenin hava sahasının kapatıldığını duyurdu.

YALNIZCA ZORUNLU FAALİYETLERE İZİN

İsrail İç Cephe Komutanlığı, İran’a yönelik saldırıların ardından ülke genelinde yalnızca zorunlu faaliyetlerin sürdürülmesi talimatını verdi. Yeni kısıtlamalar kapsamında kamuya açık etkinlikler yasaklandı, işe ve okula gitmek durduruldu.

Ancak İsrail’in 'istisnai sektörler' olarak tanımladığı bazı alanlar bu kısıtlamaların dışında tutuldu.