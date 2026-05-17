İsrail’de savaş hazırlığı iddiası: “İran Dünya Kupası’na kadar zaman kazanmaya çalışıyor”

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik sert mesajlarını yeniden artırmasının ardından, İsrail basınında dikkat çekici savaş hazırlığı iddiaları gündeme geldi.

İsrail merkezli Yedioth Ahronoth gazetesinin İsrailli kaynaklara dayandırdığı habere göre, Tel Aviv yönetimi ve Washington, İran’a karşı çatışmaların yeniden başlaması ihtimaline karşı yoğun koordinasyon yürütüyor.

Haberde, İsrail tarafının Donald Trump’ın askeri operasyonları yeniden başlatma ihtimalini yüzde 50 olarak değerlendirdiği öne sürüldü.

Trump, Pazar günü sabaha karşı Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda “fırtına öncesi sessizlik” ifadelerini kullanarak İran’a yönelik yeni bir uyarıda bulunmuştu.

İsrailli kaynaklara göre Tahran yönetimi, mevcut krizi mümkün olduğunca uzatarak askeri bir çatışmayı 11 Haziran’da başlayacak Dünya Kupası sonrasına ertelemeye çalışıyor.

Haberde, İran’ın bu stratejiyle ABD üzerindeki siyasi baskıyı artırmayı hedeflediği iddia edildi.

ABD ile İran arasındaki müzakerelerin şu aşamada çıkmaza girdiği değerlendirilirken, Washington’da askeri seçeneklerin yeniden gündeme geldiği öne sürüldü.

"EN YÜKSEK HAZIRLIK SEVİYESİNDE"

İsrail basınına konuşan kaynaklar, İsrail ordusunun olası bir savaş ihtimaline karşı “en yüksek hazırlık seviyesine” geçirildiğini belirtti.

Haberde, İsrail ordusu ile Mossad arasında üst düzey koordinasyon görüşmeleri yürütüldüğü aktarıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da son günlerde savaş ihtimaline ilişkin bir dizi güvenlik toplantısı yaptığı ifade edildi.

Ancak dikkat çeken detaylardan biri, Netanyahu’nun geçtiğimiz hafta yalnızca bir kez daraltılmış güvenlik kabinesini toplaması oldu. İsrail basını, bunun “düşmanı yanıltma amacı taşıyor olabileceğini” öne sürdü.

“SINIRLI SALDIRILARLA YETİNEBİLİR”

İsrailli kaynaklara göre Washington’daki değerlendirmeler, Trump’ın kapsamlı bir savaştan ziyade sınırlı askeri operasyonlara yönelme ihtimalinin daha yüksek olduğuna işaret ediyor.

Bu senaryolar arasında:

elektrik santrallerinin vurulması,

köprülerin hedef alınması,

İran’ın enerji altyapısına yönelik operasyonlar

yer alıyor.

Bununla birlikte haberde, Trump’ın kara operasyonu seçeneğini tamamen dışlamadığı ancak doğrudan bir askeri bataklığa sürüklenme riskinden çekindiği belirtildi.

MASADAKİ 3 SENARYO

İsrail basınında yer alan değerlendirmelere göre olası kara operasyonu senaryoları arasında üç ana seçenek öne çıkıyor:

Yer altındaki zenginleştirilmiş uranyum stoklarının ele geçirilmesine yönelik operasyon,

İran’ın kritik petrol ihracat noktalarından Hark Adası’nın kontrol altına alınması,

Hürmüz Boğazı’nda sıkışan gemilerin yönlendirilmesini amaçlayan “Özgürlük Operasyonu”nun yeniden başlatılması.

Haberde ayrıca İran limanlarına yönelik deniz ablukasının süreceği, hatta ekonomik baskıyı artırmak amacıyla daha da sertleştirilebileceği öne sürüldü.

"TAHRAN’IN ŞARTLARI DEĞİŞMEDİ"

Habere göre İran tarafı ise müzakerelerde temel pozisyonunu koruyor.

İsrail basınına konuşan kaynaklar, Tahran’ın:

İran limanlarına yönelik deniz ablukasının kaldırılması,

yurt dışındaki dondurulmuş İran fonlarının serbest bırakılması,

Hürmüz Boğazı için yeni bir yönetim sistemi kurulması

gibi taleplerinde geri adım atmadığını iddia etti.

Haberde ayrıca İran’ın uranyum zenginleştirme hakkını korumakta ısrar ettiği, ancak belirli yıllar boyunca zenginleştirme faaliyetlerini dondurmayı değerlendirebileceği öne sürüldü.