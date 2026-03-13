İsrail’de savaş sonrası anket: İran gerilimi Netanyahu’ya yaradı mı?

İsrail medyasında yayımlanan son kamuoyu yoklamalarına göre, İran’a yönelik askeri operasyon İsrail’in siyasi dengelerinde önemli bir değişiklik yaratmadı ve Başbakan Binyamin Netanyahu’nun yeniden seçilme ihtimalini belirgin biçimde artırmadı.

Perşembe akşamı yayımlanan Channel 12 anketine göre bugün seçim yapılması halinde Netanyahu’nun liderliğindeki Likud Partisi 26 sandalye kazanıyor. Bu sonuç, savaş başlamadan iki gün önce yapılan anketteki sonuçla aynı seviyede.

Likud, Knesset’te en büyük parti konumunu korurken Netanyahu’nun sağ blok koalisyonu 51 sandalyede kaldı. Bu sayı, hükümet kurmak için gerekli olan 61 sandalye çoğunluğunun oldukça altında.

Ankete göre muhalefet bloku savaş öncesine kıyasla bir sandalye artış elde etti. Ancak Arap partilerinin desteği olmadan muhalefetin de hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadığı görülüyor.

Maariv gazetesi ve Channel 13 tarafından yayımlanan anketler de benzer tabloya işaret etti. Bu araştırmalarda Netanyahu’nun koalisyonunun 50–51 sandalye bandında kaldığı görüldü.

Benzer anket sonuçları, Haziran ayında yaşanan 12 günlük savaşın ardından yapılan araştırmalarla da örtüşüyor. Netanyahu’nun kısa süreli bir destek artışı yaşadığı, ancak bunun siyasi dengeleri kalıcı biçimde değiştirmediği belirtiliyor.

İsrail’de genel seçimlerin Ekim 2026’da yapılması planlanıyor. Ancak Netanyahu’nun isterse seçimleri daha erken bir tarihe çekebileceği ifade ediliyor.