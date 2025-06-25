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İsrail'den 'ateşkes' açıklaması: 'İhlali halinde sert karşılık vereceğiz'

İsrail'den 'ateşkes' açıklaması: 'İhlali halinde sert karşılık vereceğiz'

25.06.2025 08:28:00
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ANKA
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İsrail'den 'ateşkes' açıklaması: 'İhlali halinde sert karşılık vereceğiz'

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, İran ile varılan ateşkesin ihlali durumunda "güçlü bir karşılık" verileceğini söyledi. İran ise ateşkesin sağlanmasındaki arabuluculuğu nedeniyle Katar'a teşekkür etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde konuşan İsrail’in BM Daimî Temsilcisi Danny Danon, İran’la varılan ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu.

Danon, ateşkesin ihlali halinde İsrail’in "güçlü ve kararlı" bir şekilde karşılık vereceğini vurgularken, ABD Başkanı Donald Trump’a ateşkesin sağlanmasındaki rolü için teşekkür etti.

Aynı oturumda konuşan İran’ın BM Büyükelçisi Amir-Saeid Iravani ise; Katar’ın diplomatik çabalarını överek, bölgesel gerilimin tırmanmasını önleyen bu girişim için "kardeş ve dost ülke" Katar’a teşekkür etti.

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani’nin yürüttüğü arabuluculuk, İran’ın ABD üssüne saldırısının ardından tarafları ateşkese ikna etmişti.

İlgili Konular: #ateşkes #İsrail-İran Savaşı