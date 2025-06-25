İsrail'den 'ateşkes' açıklaması: 'İhlali halinde sert karşılık vereceğiz'

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde konuşan İsrail’in BM Daimî Temsilcisi Danny Danon, İran’la varılan ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu.

Danon, ateşkesin ihlali halinde İsrail’in "güçlü ve kararlı" bir şekilde karşılık vereceğini vurgularken, ABD Başkanı Donald Trump’a ateşkesin sağlanmasındaki rolü için teşekkür etti.

Aynı oturumda konuşan İran’ın BM Büyükelçisi Amir-Saeid Iravani ise; Katar’ın diplomatik çabalarını överek, bölgesel gerilimin tırmanmasını önleyen bu girişim için "kardeş ve dost ülke" Katar’a teşekkür etti.

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani’nin yürüttüğü arabuluculuk, İran’ın ABD üssüne saldırısının ardından tarafları ateşkese ikna etmişti.