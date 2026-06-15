İsrail'den ateşkes sonrası geri adım yok: Lübnan'dan çekilmeyeceğiz

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, ABD ile İran arasında ilan edilen ateşkesin ardından yaptığı ilk açıklamada, İsrail ordusunun Güney Lübnan'daki pozisyonlarını terk etmeyeceğini söyledi.

Katz, İsrail'in Lübnan, Suriye ve Gazze'de işgal ettiği bölgelerde süresiz olarak kalacağını belirtti.

Yazılı açıklama yapan Katz, Başbakan Binyamin Netanyahu ile birlikte izledikleri politikanın açık olduğunu ifade ederek, "İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), sınırı ve İsrail yerleşimlerini cihatçı unsurlara karşı korumak amacıyla Lübnan, Suriye ve Gazze'deki güvenlik bölgelerinde herhangi bir süre sınırı olmaksızın kalacaktır" dedi.

Katz, güvenlik bölgelerinin yerel sakinlerden arındırılacağını ve bölgedeki tüm silahlı yapıların hedef alınacağını savundu.

İsrailli Bakan, yer üstündeki ve yer altındaki tüm "terör altyapısının", temas hattındaki köylerde bulunan yapıların da dahil olmak üzere yok edileceğini öne sürdü.

"LÜBNAN'DAN ÇEKİLMEYE KARŞIYIZ"

İsrail'in savaş sırasında elde ettiği en büyük kazanımlardan birinin bu güvenlik bölgeleri olduğunu iddia eden Katz, uluslararası baskılara rağmen Lübnan'dan çekilmeyeceklerini vurguladı.

Katz, Netanyahu'nun bu tutumu ABD Başkanı Donald Trump'a ve üst düzey Amerikalı yetkililere ilettiğini, kendisinin de bir gün önce ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile yaptığı görüşmede aynı mesajı verdiğini belirtti.

İran'a da mesaj gönderen Katz, "Eğer İran, Lübnan'daki gelişmeler nedeniyle İsrail'e saldırırsa, tüm gücümüzle karşılık veririz" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, 15 Haziran'ın ilk saatlerinde, ABD ile anlaşmaya varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.