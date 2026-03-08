İsrail’den Beyrut’a sert hava saldırısı

İsrail ordusu, Beyrut’un güney banliyölerine yönelik yeni hava saldırıları düzenledi. Lübnan basını ve bölgedeki gazeteciler, saldırıların özellikle Hizbullah’ın güçlü olduğu bölgelerde gerçekleştiğini aktardı.

İsrail ordusu (IDF), saldırılardan önce Beyrut’un güneyindeki Dahiyeh bölgesinde bulunan dört mahalle için tahliye uyarısı yayımladı. Ordu, perşembe günü yaptığı uyarıyı bugün de yineledi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA ve sahadaki muhabirlerin aktardığına göre, İsrail ordusu Haret Hreik mahallesine “şiddetli” bir hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu da kısa süre önce yaptığı açıklamada, bölgede hedeflere yönelik saldırıların başladığını doğruladı.

Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığı, güneydeki Nabatiye bölgesinde bulunan Kafr Rumman kasabasına düzenlenen İsrail hava saldırısında iki kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bölgede İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların son günlerde yeniden yoğunlaştığı belirtiliyor.