İsrail'den Filistinli esirlere idam cezası: Yüksek Mahkeme cezaya ihtiyati tedbir kararı getirdi

İsrailli Hak Örgütü Adalah tarafından yapılan açıklamada, Adalah Hukuk Direktörü Suhad Bishara ile örgütün avukatlarından Muna Haddad'ın, İsrail Meclisinin onayladığı Filistinli esirlere yönelik idam cezasını öngören yasanın geçersiz sayılması talebiyle Yüksek Mahkemeye acil başvuruda bulundukları bildirildi.

Hükümeti Adalah'ın başvurusuna yanıt sunmakla yükümlü kılan Yüksek Mahkemenin, yasaya da 24 Mayıs'a kadar ihtiyati tedbir kararı çıkardığı belirtildi.

Adalah'ın Yüksek Mahkeme'ye yaptığı başvuruda, söz konusu yasanın yaşam hakkını tamamen ortadan kaldırdığı ve bu yasa kapsamında hüküm giyenlere ağır ve insanlık dışı cezalar öngördüğü ifade edildi.

"APARTHEİD KARARLARINDAN BİRİ"

İsrail Yüksek Mahkemesi'ne sunulan dilekçenin içeriğine yer verilen açıklamada, Filistinli esirleri hedef alan idam cezasının İsrail'in "apartheid" kararlarından biri olduğu ifade edildi.

Filistinlilerin yaşam hakkını tamamen ortadan kaldıran yasanın benzer konuda suçlanan Yahudileri muaf tuttuğuna işaret edilen açıklamada, yasanın açıkça ırksal ayrımcılık ve apartheid sistemini güçlendirdiği vurgulandı.

Yasanın, uluslararası hukuk hükümleri ve İsrail’in bu kapsamda üstlendiği yükümlülüklerle doğrudan ve esaslı biçimde çeliştiği belirtildi.

Filistinli esirleri hedef alan idam cezası yasasının "adil yargılanma ilkesine aykırı olduğu ve yargı bağımsızlığını baltalandığının" altı çizildi.

Yasanın ayrıca askeri mahkemelerde basit çoğunlukla idam cezası verilmesine imkan tanıdığı ve savcılığın talebi ya da onayı olmaksızın da bu cezanın uygulanmasına olanak sağladığı kaydedildi.

Bunun yanı sıra yasanın, hükmün infazı için "çok kısa bir süre" (90 gün) öngördüğü, bunun da yargılamanın yeniden gözden geçirilmesi imkanlarını sınırladığı ve idama mahkum edilen kişilerin avukatları ile aileleriyle görüşmelerine kısıtlamalar getirdiği ifade edildi.