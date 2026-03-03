İsrail'den İran'a hava saldırısı: Havalimanı vuruldu, liderlik toplantısı hedef alındı

İran medyası, başkent Tahran’daki Mehrabad Havalimanı’nın hava saldırılarına hedef olduğunu duyurdu.

Mehr Haber Ajansı tarafından paylaşılan fotoğraflarda havalimanı çevresinden yoğun duman yükseldiği görüldü.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), daha önce yaptığı açıklamada Tahran’da “İran rejimine ait hedeflere” yönelik geniş kapsamlı bir hava saldırısı dalgası başlattığını bildirmişti.

Açıklamada operasyonun kapsamına ilişkin ayrıntı verilmezken, hedef alınan noktaların askeri ve stratejik öneme sahip olduğu ifade edildi.

KRİTİK TOPLANTIYA SALDIRI

İsrailli bir savunma kaynağı ise İsrail Hava Kuvvetleri’nin İran’ın Kum kentinde bir binayı vurduğunu doğruladı.

Kaynağa göre söz konusu binada, İran’ın yeni dini liderini seçmek üzere üst düzey din adamlarının bir araya geldiği belirtildi.

İran’da dini lideri seçme yetkisine sahip olan ve 88 üyeden oluşan Uzmanlar Meclisi’nin kaç üyesinin saldırı sırasında binada bulunduğu ise henüz netleşmedi.