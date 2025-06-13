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İsrail'den İran'a ikinci saldırı dalgası: Bazı bölgeler hedef alındı

İsrail'den İran'a ikinci saldırı dalgası: Bazı bölgeler hedef alındı

13.06.2025 12:34:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
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İsrail'den İran'a ikinci saldırı dalgası: Bazı bölgeler hedef alındı

İran'daki bazı bölgelerde patlamaların meydana geldiği bildirildi. Tebriz kentinde bulunan havaalanı yakını ve Şiraz kentindeki İran Devrim Muhafızları Ordusu’na ait üssü hedef aldığı belirtildi.

İran medyasının aktardığına göre, ülkenin kuzeybatısında yer alan Tebriz kentindeki havaalanı yakınlarında şiddetli patlamalar duyuldu.

Yerel kaynaklar, patlamaların ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik gücünün sevk edildiğini bildirdi.


İlk belirlemelere göre olayın, İsrail tarafından düzenlenen yeni bir saldırı olabileceği ifade edildi.

Konuya ilişkin İran makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, İsrail ordusunun, İran’ın Şiraz kentindeki İran Devrim Muhafızları Ordusu’na ait üssü vurduğu bildirildi.


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