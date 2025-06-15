İsrail'den, İran'a peş peşe hava saldırıları: Önce uyardı, sonra vurdu

İsrail ile İran arasındaki gerilim tırmanırken, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) olağan dışı bir adım attı.

Orduya bağlı Arapça sözcü Avichay Adraee, Farsça yayınladığı bir açıklamada, İran halkına seslenerek silah üretim tesisleri çevresindeki bölgeleri hemen terk etmeleri çağrısında bulundu:

“Kendi güvenliğiniz için, bu bölgelerden hemen uzaklaşmanızı ve ikinci bir bildirime kadar geri dönmemenizi istiyoruz. Bu alanlarda bulunmak hayatınızı tehlikeye atar.”

IDF’nin uyarısının, İran’da silah üretimine destek sağlayan tüm alanları kapsadığı belirtildi.

“TAHRAN, BEYRUT'A DÖNÜŞÜYOR”

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da tahliye çağrısını doğruladı.

Katz, yaptığı açıklamada IDF'nin, İran'ın silah altyapısına yönelik yeni saldırılara hazırlandığını belirtti:

“IDF, İran'ın nükleer kapasitesi ve silah sistemlerine karşı saldırılarını sürdürecek. İran diktatörü, Tahran’ı Beyrut’a çeviriyor ve halkını rehine haline getiriyor.”

İsrailli bir güvenlik yetkilisi ise, tahliye uyarısının önceden onaylanmış bir planın parçası olduğunu ve İsrail topraklarına yapılan füze saldırılarına karşılık olarak uygulandığını ifade etti.

İSFAHAN'DAKİ NÜKLEER TESİSE SALDIRI

Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri'nin İran'ın merkezinde yer alan bir nükleer tesisi hedef aldığını açıkladı. Açıklamaya göre saldırıda, İran’ın uranyum üretim ve dönüştürme altyapısı büyük ölçüde imha edildi.

Adraee, operasyonun gerekçesini “İran rejiminin nükleer silah elde etme çabaları” olarak duyurdu. İsrail, uzun süredir İran’ın nükleer programını bölgesel ve küresel tehdit olarak gördüğünü belirtiyor.

İran Petrol Bakanlığı'na bağlı kaynaklar, İsfahan’daki bir petrol rafinerisinin çalışmaya devam ettiğini duyurdu. Yarı resmi ISNA ajansına göre, rafineri “tam kapasiteyle faal durumda.”

AT ÇİFTLİĞİ HEDEF ALINDI

İran’ın yarı resmi haber ajansı ISNA, Kirmanşah’ta bulunan iki at yetiştirme tesisinin İsrail tarafından hedef alındığını duyurdu.

Yerel kaynaklara göre, saldırı sonucunda 50 ila 60 at telef oldu. Hayvanların büyük kısmı safkan yarış atıydı.

İRAN: MOSSAD BAĞLANTILI 2 KİŞİ YAKALANDI

İran’ın yarı resmi haber ajansı Tasnim’e göre, güvenlik güçleri Alborz eyaletinde düzenlediği bir operasyonda iki kişiyi gözaltına aldı.

İranlı yetkililer, şüphelilerin İsrail istihbarat teşkilatı Mossad ile bağlantılı olduklarını ve saldırı hazırlığında bulunduklarını öne sürdü.

Tasnim’in aktardığına göre, zanlıların yakalandığı operasyonda patlayıcılar ve elektronik düzenekler ele geçirildi.

“REJİMİN HER HEDEFİNİ VURACAĞIZ”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da dün akşam yayımladığı bir video mesajda sert konuştu. Netanyahu, İran rejimini doğrudan hedef alacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ayetullah rejiminin her tesisini, her hedefini vuracağız.”

İran ise İsrail’in saldırılarını sürdürmesi halinde misilleme dozunu artıracağını açıkladı.