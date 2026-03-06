İsrail’den İran’a saldırı uyarısı: Kum kenti hedefte

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran’ın başkent Tahran’ın güneyindeki Kum kentinde bulunan Şahkuhiye sanayi bölgesine yönelik hava saldırısı öncesi uyarı yayımladı.
IDF’nin Farsça dilindeki sözcüsü Kamal Penhasi, yaptığı açıklamada bölgede bulunan kişilere “acil uyarı” gönderildiğini duyurdu.
Açıklamada, İsrail ordusunun son günlerde İran genelinde gerçekleştirdiği operasyonlara benzer şekilde İran yönetimine ait askeri altyapıyı hedef alacağı belirtildi.
Penhasi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Şahkuhiye sanayi bölgesinde bulunan tüm kişilere acil uyarı. Önümüzdeki saatlerde IDF, son günlerde İran genelinde yaptığı gibi bölgede operasyon düzenleyerek İran rejimine ait askeri altyapıyı hedef alacak.”
IDF açıklamasında, söz konusu bölgede bulunan kişilerin güvenlikleri için derhal alanı terk etmeleri çağrısında bulunuldu.
İsrail ordusunun son günlerde İran’daki çeşitli askeri hedeflere yönelik saldırılar düzenlediği biliniyor.