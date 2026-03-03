İsrail’den İran’a yeni saldırı dalgası: Tahran yeniden hedefte!

İsrail ordusu (IDF), İsrail Hava Kuvvetleri’nin bugün İran’ın batısında yeni bir hava saldırısı dalgasını tamamladığını açıkladı. Açıklamaya göre saldırılarda İran’a ait askeri hedefler vuruldu.

IDF, operasyon kapsamında onlarca balistik füze rampası, hava savunma sistemi, insansız hava aracı ve çeşitli askeri unsurların hedef alındığını bildirdi.

Ordu, saldırıların amacının İran’dan İsrail’e yönelik füze atış kapasitesini azaltmak olduğunu belirtti. Operasyona ilişkin bazı görüntüler de kamuoyuyla paylaşıldı.

IDF ayrıca, Tahran’da “geniş kapsamlı” bir hava saldırısı dalgası yürüttüğünü duyurdu. Başkentteki hedeflere ilişkin ayrıntıların daha sonra açıklanacağı belirtildi.

IDF, ismini vermeden “İran terör rejiminin üst düzey bir komutanının” vurulduğunu açıkladı.

Savunma kaynaklarına göre, Tahran’daki saldırının hedefi, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (IRGC) Kudüs Gücü bünyesindeki Lübnan Kolordusu Komutanı Daoud Alizadeh oldu.