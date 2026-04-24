İsrail'den İran'a yeniden saldırı sinyalleri

İsrail’de, İran’la yeniden çatışma ihtimaline karşı yüksek alarm durumu sürerken, nihai karar için ABD’den gelecek onayın beklendiği belirtildi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın açıklamaları bu yöndeki hazırlıkları teyit etti.

İsrailli kaynaklar, çatışmaların yeniden başlaması halinde gündemdeki askeri planların, kritik altyapıyı hedef alan yoğunlaştırılmış saldırılar içerdiğini aktardı. Bu kapsamda uzun süreli bir savaştan kaçınmak amacıyla 'sınırlı operasyon' seçeneğinin öne çıktığı ifade edildi.

LOJİSTİK VE EKONOMİK HEDEFLER

İsrail medyasına göre, Savunma Bakanlığı olası hedefleri belirledi. Bu hedefler arasında enerji, ulaşım ve sanayi altyapısı gibi İran’ın ekonomik ve lojistik kapasitesini zayıflatacak kritik noktalar bulunuyor.

Bu yaklaşımın amacı, Tahran’ın uzun süreli bir çatışmayı sürdürebilme kabiliyetini azaltmak olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan ABD’li yetkililer de mevcut ateşkesin çökmesi halinde Hürmüz Boğazı’nda İran güçlerini hedef alacak yeni planlar üzerinde çalışıyor.

CNN’e konuşan kaynaklara göre, bu planlar özellikle İran’ın Boğaz çevresindeki askeri kapasitesine yönelik 'dinamik hedefleme' stratejisini içeriyor.

Olası hedefler arasında hızlı saldırı botları, mayın döşeme gemileri ve deniz trafiğini engelleyen diğer unsurlar yer alıyor.

KIRILGAN ATEŞKES, YÜKSELEN RİSK

Tüm bu gelişmeler, taraflar arasında devam eden kırılgan ateşkes ortamında yaşanıyor. Diplomatik süreçlerde ilerleme sağlanamaması ve bölgesel gerilimin sürmesi, çatışmaların yeniden alevlenebileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Bazı değerlendirmelere göre, olası bir yeni tırmanış önceki aşamalardan daha geniş çaplı olabilir ve doğrudan askeri hedeflerin ötesine geçerek stratejik altyapıyı da kapsayabilir.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİTİK NOKTA

Hürmüz Boğazı’nın daha önce kapanması, küresel ekonomi üzerinde ciddi etkiler yaratmıştı.

Dünya petrol ve doğalgaz sevkiyatının yaklaşık beşte biri bu dar su yolundan geçiyor. Bu nedenle bölgede yaşanacak yeni bir askeri tırmanışın küresel enerji piyasaları üzerinde büyük dalgalanmalara yol açabileceği değerlendiriliyor.

İran tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, söz konusu senaryoların büyük ölçüde askeri ve medya kaynaklarına dayandığı, olası bir operasyonun zamanlaması ve kapsamına ilişkin kesin bir kararın henüz bulunmadığı belirtiliyor.