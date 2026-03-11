İsrail’den İran operasyonu açıklaması: Zaman sınırı yok

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın ofisi tarafından yayımlanan videoda, Katz’ın İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) üst düzey komutanlarıyla yaptığı durum değerlendirmesine yer verildi.

Katz toplantıda, “Operasyon tüm hedeflerimize ulaşana ve bu kampanyada zafer elde edene kadar, ne kadar sürmesi gerekiyorsa o kadar devam edecek” ifadelerini kullandı.

Bazı uluslararası basın kuruluşlarına göre İsrail’de, ABD Başkanı Donald Trump’ın savaşı İsrail’in istediğinden daha erken sonlandırma kararı alabileceği yönünde kaygılar bulunuyor. Bu durumun, İsrail’in belirlediği temel askeri hedeflere ulaşılamadan operasyonun sona ermesine yol açabileceği değerlendiriliyor.

“HALKIN HAREKETE GEÇMESİNİ AMAÇLIYORUZ”

Katz, İsrail ordusunun saldırılarının amaçlarından birinin de İran halkının mevcut yönetime karşı harekete geçmesini sağlamak olduğunu savundu.

İsrail Savunma Bakanı, “Bu operasyonların hedeflerinden biri İran halkının ayağa kalkmasına, harekete geçmesine ve bu rejimi devirmesine imkân sağlamaktır. Bunun gerçekleşmesi ise nihayetinde İran halkına bağlıdır” dedi.

Katz, ABD ve İsrail’in operasyonlarda İran yönetimine bağlı unsurları hedef aldığını belirterek, “Rejim kadroları, Devrim Muhafızları ve Besic güçlerine yönelik etkili ve sistematik operasyonlar yürütülüyor” ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı Katz, saldırılardan sağ kurtulan İranlı yöneticiler için sert ifadeler kullanarak, bu kişilerin sokaklarda sivillere yönelik saldırılardan sorumlu olduğunu iddia etti. Katz ayrıca, İran yönetiminin protesto edenleri öldürmekle tehdit ettiğini öne sürdü.

“TEHDİDİ DAHA DA UZAKLAŞTIRIYORUZ”

Öte yandan, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Tel Nof Hava Üssü'nü ziyaretinde pilotlara hitap etti.

Zamir, yürütülen operasyonların İran yönetimine ciddi zarar verdiğini savunarak, “İran rejimine ve onun temellerine verilen zararı derinleştiren bir saldırı yürütüyoruz. Aynı zamanda tehdidi zaman içinde daha da uzaklaştırıyoruz” dedi.

Zamir, “Şu ana kadar rejimin askerlerinden ve komutanlarından binlercesini etkisiz hale getirdik” ifadelerini kullandı.

İsrail Genelkurmay Başkanı, İsrail’e yönelik saldırı girişiminde bulunan herkesin hedef alınacağını vurgulayıp, “Buradan tüm düşmanlarımıza da söylüyorum: Hiç kimse dokunulmaz değil. İsrail vatandaşlarına zarar vermeye çalışan herkese ulaşmasını biliriz” diye konuştu.

Zamir ayrıca İsrail ordusunun İran’a yakın silahlı gruplara yönelik operasyonlarını sürdüreceğini belirtti:

“Tahran’daki baştan Beyrut’taki ana kola kadar uzanan terör eksenini zayıflatmaya devam edeceğiz.”

Hizbullah’ın, İran’la birlikte hareket ettiği için bedel ödediğini savunan Zamir, “Onu silahsızlandırma hedefimizden vazgeçmeyeceğiz. Bu kampanya bu süreci hızlandırmamıza yardımcı olacak” ifadelerini kullandı.