İsrail’den Lübnan’a açık tehdit: Bu sadece başlangıç

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail ordusunun bugün Lübnan’da Litani Nehri üzerindeki Zrariyeh Köprüsü’ne düzenlediği saldırının ardından yaptığı açıklamada, operasyonların sürebileceği mesajını verdi.
Katz, “Bu sadece başlangıç” ifadelerini kullanarak İsrail’in Lübnan’daki hedeflere yönelik saldırılarını yoğunlaştırabileceğini belirtti.
İsrail Savunma Bakanı, Lübnan hükümetinin Hizbullah’ı silahsızlandırma konusundaki yükümlülüğünü yerine getirmediğini savundu.
Katz, Lübnan hükümetinin bunun bedelini “giderek artan saldırılarla” ödeyeceğini ifade ederek, Hizbullah tarafından kullanıldığı öne sürülen ulusal altyapının hedef alınabileceğini söyledi.
Katz ayrıca, Hizbullah’ın silahsızlandırılmaması durumunda Lübnan’ın toprak kayıpları yaşayabileceği uyarısında bulundu.
Ynet News sitesine yansıyan açıklamasında Katz, İsrail’in saldırılarının ve askeri baskısının, Hizbullah’ın silahsızlandırılması yönündeki hedef gerçekleşene kadar süreceğini dile getirdi.