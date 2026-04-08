İsrail’den Lübnan’a en büyük saldırı dalgası: Yüzlerce ölü ve yaralı var

İsrail’in Lübnan’a yönelik son hava saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği veya yaralandığı bildirildi.

Özellikle başkent Beyrut ve çevresindeki yoğun bombardıman, sağlık sistemini çökme noktasına getirdi.

Lübnan Sağlık Bakanı Rakan Nassereddine, hastanelerin ölü ve yaralılarla dolduğunu belirterek, sağlık sisteminin ağır baskı altında olduğunu açıkladı.

Lübnan Kızılhaçı ise 100 ambulansın sahada yaralılara müdahale ettiğini ve hastanelere sevklerin sürdüğünü duyurdu.

“SİVİLLER HEDEF ALINIYOR”

Lübnan Başbakanı Nawaf Salam, İsrail’in yoğun nüfuslu bölgeleri hedef aldığını ve “savunmasız sivilleri öldürdüğünü” söyledi.

Salam, İsrail’in uluslararası hukuk ve insancıl hukuku “hiçe saydığını” belirterek, uluslararası topluma çağrıda bulundu:

“Lübnan’ın dostları bu saldırıları durdurmak için her yolu kullanmalı.”

“100'DEN FAZLA HEDEF VURULDU”

İsrail ordusu (IDF), savaşın başlangıcından bu yana Lübnan’daki en büyük eş zamanlı saldırılardan birini gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Açıklamada, Hizbullah’a ait 100’den fazla komuta merkezi ve askeri noktanın hedef alındığı öne sürüldü.

Saldırıların Beyrut, Bekaa Vadisi ve güney Lübnan’da yaklaşık 10 dakika içinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

İsrail ordusu, hedef alınan altyapının büyük bölümünün sivil yerleşim alanlarında bulunduğunu savunarak, Hizbullah’ı sivilleri “canlı kalkan” olarak kullanmakla suçladı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Hizbullah’a yönelik operasyonların süreceğini belirterek, “Her fırsatta vuracağız, kuzeydeki İsrail vatandaşlarının güvenliğinden taviz vermeyeceğiz” dedi.

Ateşkesin Lübnan’ı kapsamadığını daha önce açıklayan İsrail yönetimi, saldırıların durmayacağı mesajını yineledi.

Sahadan gelen görüntüler ise Beyrut’ta çok sayıda hava saldırısının eş zamanlı gerçekleştiğini ortaya koydu.

LÜBNAN CUMHURBAŞKANI: TÜM İNSANİ DEĞERLERE AYKIRI

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülke genelinde yüzlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan İsrail saldırılarının, “tüm insani değerlere” aykırı davranan İsrail’in “karanlık siciline” bir yenisini eklediğini söyledi:

“Hiçbir hakkı tanımayan, hiçbir anlaşmaya veya taahhüde saygı göstermeyen bu barbarca saldırı eylemleri, tüm uluslararası hukuk ve normlara karşı tam bir umursamazlığı defalarca ortaya koymuştur.”