İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: Ambulans ve itfaiye araçlarını hedef aldı

Lübnan resmi haber ajansı NNA’ya göre, güneydeki Deyr Kanun Ras el-Ayn kasabasında düzenlenen İsrail'in hava saldırısında çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı hedef alındı.

Sahadaki kaynaklar, güneydeki el-Tayri ile doğudaki Bekaa bölgesinde yer alan Sahmar kasabalarının da İsrail saldırılarının hedefi olduğunu aktardı.

UNICEF, artan saldırıların çocuklar üzerindeki etkisinin “felaket boyutunda” olduğunu açıkladı. Kuruma göre, yalnızca salı günü düzenlenen bombardımanlarda 33 çocuk hayatını kaybetti, 153 çocuk yaralandı.

2 Mart’tan bu yana ülkede yaklaşık 600 çocuğun öldüğü ya da yaralandığı belirtilirken, birçok çocuğun enkaz altından çıkarıldığı, kaybolduğu ya da ailelerinden ayrı düştüğü bildirildi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Lübnan genelinde 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi. Bu sayının yaklaşık 390 binini çocuklar oluşturuyor.

World Food Programme (WFP), son 48 saat içinde yüzlerce can kaybı yaşandığını ve bunun “yıkıcı insani sonuçlara” yol açtığını duyurdu.

YÜZLERCE ÖLÜ VE YARALI

Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı ilk verilere göre, yalnızca çarşamba günü düzenlenen saldırılarda en az 303 kişi hayatını kaybetti, bin 150 kişi yaralandı.

WFP Lübnan Direktörü Allison Oman Lawi, sahada yüz binlerce kişiye gıda ve nakit yardımı sağlandığını belirterek, insani yardım faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için güvenli erişimin şart olduğunu vurguladı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Lübnan’ın İsrail ordusu için “birincil operasyon alanı” haline geldiğini açıklamıştı.

Zamir, “Ordu savaş halinde. Ateşkes yok. Bu cephede savaşmaya devam ediyoruz” dedi.

Zamir, İran ile ABD arasında sağlanan ateşkese uyduklarını ancak Lübnan’da operasyonların süreceğini belirterek, “İran’da ateşkes var ancak gerekirse oraya da güçlü şekilde dönebiliriz” ifadelerini kullandı.