İsrail’den Lübnan’a kara harekâtı

Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın haberine göre İsrail birlikleri, Lübnan’ın güneyindeki bazı beldelere doğru karadan ilerleme kaydetti.

İsrail ordusunun aynı bölgelerde hava saldırılarını da yoğunlaştırdığı belirtildi.

İsrail ordusu 2 Mart’ta yaptığı açıklamada, Lübnan’dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiğini duyurmuştu.

Bunun ardından İsrail ordusu, Lübnan genelinde hava saldırıları başlattığını açıklamış ve başkent Beyrut da hedef alınmıştı. İsrail güçleri, havadan ve denizden yürüttüğü saldırıların ardından kara işgalini genişletme kararı almıştı.

TAMPON BÖLGE OLUŞTURMAYI HEDEFLİYOR

İsrail ordusu, salı günü yaptığı açıklamada Hizbullah ile yeniden tırmanan çatışmaların ortasında Lübnan’ın güneyinde bir “tampon bölge” oluşturmayı hedeflediğini açıkladı.

Bu açıklama, Hizbullah’ın İsrail’e yönelik saldırılarının ardından ülke genelinde düzenlenen yoğun hava saldırılarıyla eş zamanlı geldi.

İsrail birlikleri sınır hattındaki bazı kasabalara doğru ilerlerken, planın bölgedeki güvenliği artırmayı amaçladığı belirtiliyor.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, orduya “İsrail sınırındaki yerleşimlere yönelik saldırıları önlemek için Lübnan’daki ek stratejik noktaların ele geçirilmesi” talimatı verdi.

Harita: İsrail'in Lübnan'ın güneyinde oluşturmak istediği tampon bölge/Sky News

ASKERLER SINIR HATTINDA İLERLİYOR

İsrail ordusuna göre, Kuzey Komutanlığı’na bağlı piyade, zırhlı ve mühendislik birlikleri çarşamba günü Lübnan’ın güneyindeki çeşitli noktalara konuşlandırıldı.

İsrail ordusu sözcüsü Effie Defrin, planın amacının “İsrailli siviller ile Hizbullah’tan gelebilecek tehditler arasında bir tampon oluşturmak” olduğunu söyledi.

Beyrut’taki diplomatik kaynaklara göre İsrail, Lübnan'ın güneyinde 10 ila 15 kilometre derinliğe kadar ilerlemeyi planlıyor.

'1982'DEKİ İŞGAL PLANI DEVREYE GİREBİLİR'

Uzmanlar, bu planın 1982’deki İsrail işgali sonrası kurulan güvenlik kuşağına benzer bir yapı oluşturabileceğini belirtiyor.

İsrail, 1982’de Lübnan’ı işgal etmiş ve 10–20 kilometre derinliğinde bir güvenlik bölgesini 2000 yılına kadar kontrol etmişti.

Bir Lübnanlı askeri kaynak, İsrail’in güneyde yeniden geniş bir güvenlik kuşağı kurmaya çalışabileceği endişesini dile getirdi.

Hizbullah çarşamba günü yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki iki kasabada İsrail tanklarını hedef aldığını ve İsrail birlikleriyle doğrudan çatışmaya girdiğini duyurdu.