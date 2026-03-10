İsrail’den Lübnan’a peş peşe saldırı: Güney kentleri hedefte

Lübnan’ın güneyindeki Qabrikha kasabasına hava saldırısı düzenlenirken, İsrail savaş uçaklarının Deir Siryan ve Taybeh’i de bombaladığı bildirildi.

İsrail ordusu ise Ansariyeh yakınlarında hava saldırıları gerçekleştirdiğini açıkladı.

İsrail ordusu, saldırıların İsrail’e doğru roket atıldığını öne sürdüğü bir bölgedeki Hizbullah karargâhını hedef aldığını iddia etti.

Lübnan medyası ve sahadaki gazeteciler, ülkenin güneyindeki Sur (Tyre) kentine de iki ayrı hava saldırısı düzenlendiğini aktardı.

Saldırıların, İsrail ordusunun kısa süre önce Sur ve Sayda (Sidon) kentlerini hedef alabileceği yönünde yaptığı tehditlerin ardından gelmesi dikkat çekti.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), güney Lübnan’da yürütülen kara operasyonları sırasında çok sayıda Hizbullah mensubunun öldürüldüğünü öne sürdü.

Orduya göre dün gece yaşanan bir olayda, 769’uncu “Hiram” Bölgesel Tugayı askerleri Hizbullah’a ait silahlı bir grubu tespit ederek hava saldırısı çağrısında bulundu.

Ayrıca 91’inci “Galilee” Bölgesel Tümeni askerlerinin yönlendirdiği başka bir hava saldırısında, İsrail birliklerine yakın oldukları ve tehdit oluşturdukları belirtilen kişilerin hedef alındığı bildirildi.

İsrail ordusu, Rab el-Thalathine bölgesinde yürütülen operasyon sırasında bir grup Hizbullah mensubunun bir binaya girdiğinin tespit edildiğini açıkladı. Açıklamaya göre bir tankın ateş açması sonucu söz konusu kişiler öldürüldü.

Ordu ayrıca Hizbullah’ın elit birliği olarak bilinen Rıdvan Gücü komutanlarının toplandığı bir bina ile bir silah deposunun da hedef alındığını duyurdu.