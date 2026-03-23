İsrail’den Lübnan mesajı: Uzun soluklu operasyon, durmayacağız

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre Zamir, dün Kuzey Komutanlığı'nda üst düzey askeri yetkililerle bir araya geldi.

Zamir, burada Lübnan'a yönelik saldırılara ilişkin yeni planları onaylarken Hizbullah'a karşı saldırılarının yeni başladığını ve İran'a yönelik saldırıların tamamlanmasının ardından hareketin "tek başına ve izole kalacağını" iddia ederek, "Hizbullah’a karşı operasyon uzun soluklu ve biz buna hazırız" ifadesini kullandı.

Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana 2 binden fazla hedefe saldırı düzenlediklerini kaydeden Zamir, "organize bir plana göre kara ve hava saldırılarını genişletmeye hazırlandıklarını" belirtti.

Zamir, "uzun vadeli güvenlik sağlanana kadar durmayacaklarını" ve "İsrail ordusunun ileri savunma pozisyonunu güçlendirdiğini" iddia etti.