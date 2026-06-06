İsrail’den Lübnan ordusuna saldırı: Çok sayıda asker hayatını kaybetti

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, İsrail’in ülkenin güneyindeki Nebatiye yolunda bir askeri aracı hedef aldığı bildirildi.

Açıklamada, “Nebatiye yolunda bir askeri aracı hedef alan barbarca İsrail saldırısında, aralarında bir subayın da bulunduğu çok sayıda asker şehit oldu” ifadeleri kullanıldı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, saldırıda hayatını kaybeden subayın tuğgeneral rütbesinde olduğunu aktardı.

İsrail ordusu ise saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu aracın “şüpheli şekilde hareket ettiğinin” tespit edilmesi üzerine hedef alındığını savundu.

Açıklamada, bölgenin Hizbullah’ın faaliyet yürüttüğüne ilişkin “somut göstergeler” nedeniyle tahliye edildiği belirtildi.

İsrail ordusu, olayın inceleme altında olduğunu ve “gerekli derslerin çıkarılacağını” kaydetti.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

Nebatiye çevresi, son günlerde İsrail saldırılarının yoğunlaştığı bölgelerden biri oldu. Hafta içinde aynı bölgede düzenlenen iki saldırıda bir Lübnan askeri yaşamını yitirmiş, iki asker de yaralanmıştı.

ABD arabuluculuğunda İsrail ve Lübnan hükümetleri arasında ateşkesin yenilenmesine rağmen, güney Lübnan’da saldırılar devam ediyor.

CNN’in Lübnan resmi haber ajansı NNA’ya dayandırdığı derlemeye göre, cuma günü İsrail’in Lübnan’ın güneyine düzenlediği saldırılarda en az 21 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, cumartesi günü Lübnan’ın güneyindeki bazı köy ve kasabalarda yaşayan siviller için yeni bir tahliye emri yayımladı.

Açıklamada, tahliye kararına gerekçe olarak Hizbullah’ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği iddiası gösterildi.

İsrail ordusu, sivillerden İsrail sınırının yaklaşık 40 kilometre kuzeyindeki Zahrani Nehri’nin kuzeyine geçmelerini istedi.

HİZBULLAH ATEŞKESE KARŞI ÇIKTI

İran destekli Hizbullah, İsrail ordusunun Lübnan’daki varlığı sürdüğü sürece ateşkesi kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

Hizbullah, savaş sürecinde Lübnan içindeki İsrail askerlerini ve İsrail’in kuzeyindeki yerleşimleri hedef almıştı.

İsrail ise Hizbullah’ın ateşkesi ihlal ettiğini savunarak saldırılarını sürdürüyor.